Uzaya Aynı Anda 4 Uydu Gönderen Türk Uzay Şirketi Plan-S, Büyük Yatırım Turuna Çıktı!

IoT haberleşme hizmetleri sağlayacak takım uydularının ilk dördü geçtiğimiz haftalarda Vandenberg Uzay Üssü’nden fırlatılmıştı. Yerli uzay girişimi Plan-S, kuruluşu üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen hızla büyümeye başladı. Şimdi ise şirket, daha da büyümek için yatırım turuna çıktı.

Başta Amerika olmak üzere, diğer büyük ülkelerde artan uzay teknolojileri rekabetine, Türkiye’den şirketler de dahil olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde uzaya IoT uydularını gönderen yerli uzay girişimi Plan-S, yeni çıktığı yatırım turuyla teknolojik kapasitesini artırmayı hedefledi. Peki, Plan-S'in yatırım turunda ne kadar para toplanması gerekiyor? İşte ayrıntılar...

570 Milyar Dolarlık Büyük Yatırım Turu

IoT haberleşme hizmetleri sunacak takım uydularının ilk dördü geçtiğimiz haftalarda Vandenberg Uzay Üssü’nden fırlatıldı. Yerli uzay girişimi Plan-S’in Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, açıklamasında test amacıyla fırlatılan beş uydunun, uydu alt sistemlerini geliştirmek ve uçuş fırsatlarını kazandırmak amacıyla kullanıldığını açıkladı.

Çıktıkları yatırım turuna dair önemli bilgiler aktaran Aslanhan, “400 milyon dolar değerleme üzerinden sermaye fonu turu başlattık. Bu kapsamda, Ziraat Bankası’nın yatırım kolu tarafından sunulan tek varlık fonu ile Türkiye ve yurt dışındaki kurumsal ve bireysel yatırımcılardan 40 milyon dolar yatırım toplamayı hedefliyoruz” diye belirtti.

Yatırımlar ise, Connecta IoT ve Observa takım uydularının genişletilmesi, çok yüksek çözünürlüklü görev yükleri geliştirme, uzaktan algılama ve 5G/6G karasal olmayan ağ teknolojileri için Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra, IoT ve yeryüzü gözlem hizmetlerinde yurt dışı pazarlara açılmak için kullanılacak.

IoT Haberleşme Hizmeti Önce Türkiye’de Kullanılacak

Yakın gelecekte sayısı 200’den fazlaya ulaşacak olan Connecta IoT takım uydusunun ilk dördü, dünya’nın herhangi bir yerinde düşük gecikmeyle haberleşme hizmeti sağlayabilecek. IoT haberleşme hizmetleri öncelikli olarak Türkiye ve Türk Cumhuriyetlerinde uygulanması planlanıyor. Sonrasında ise Körfez Bölgesi, Afrika, Asya Pasifik ve Avrupa ülkelerini de katarak hizmet ağı genişletilecek.

2025, 2026 ve 2027 yıllarındaki fırlatmalara ilişkin sözleşmelerin birçoğunu imzaladığını belirten Aslanhan, dört uydunun ardından bu yılın Ekim ayında 4 uydu, akabinde 2025’in hemen başında ilave 4 uydu, sonra ise 8’li uydular ve 16’lı uydular gönderilmesini planladıklarını söyledi.

Teknolojiye dair çeşitli hibe ve destekler olsa da bu desteklerin, uzay alanında oldukça sınırlı olduğunu önemle vurgulayan Sami Aslanhan, “Plan-S olarak sektördeki diğer oyuncularla kıyasladığımızda, teknoloji, bilgi birikimi ve tecrübe açısından geride kaldığımızı düşünmüyoruz. Ancak, çalıştığımız sektörün hibe, teşvik ve yatırımlarla desteklenmesi gerekiyor” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

Peki siz Plan-S'in çıktığı yatırım turu ve haberleşme hizmetlerine yönelik planları hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.