Turkcell, 4.5G'den Çok Daha Ucuz Olan 5G Superbox Ev İnternetini Duyurdu

Turkcell, 4.5G'ye kıyasla çok daha ucuz olan 5G Superbox paketlerini duyurdu. İnternet altyapısı olmayan ya da mevcut altyapısından memnun olmayan kullanıcılara hitap eden bu paketler, özellikle uygun fiyatlı ev interneti arayan kullanıcılar için bugüne kadar var olmayan eşsiz bir fırsat sunuyor. İşte Turkcell'in 5G Superbox paketleri ve fiyatları.

Turkcell, 5G Superbox Ev İnterneti Paketlerini Duyurdu

Türkiye, bugün itibariyle 5G bağlantı teknolojisine geçiş yaptı. Söz konusu teknolojinin 4G ya da bir diğer adıyla 4.5G'ye kıyasla en büyük avantajı ise hız. Eğer bölgenizdeki altyapı ve cihazınız 5G uyumlu ise indirme ve yükleme hızlarının 4G'ye kıyasla belirgin düzeyde arttığını fark etmişsinizdir.

5G'nin biz kullanıcıları ilgilendiren bir diğer avantajı ise operatörlerin daha yüksek kapasiteyi daha düşük birim maliyetle sunabilmesi. Bu da yeni Superbox tarifeleri gibi fırsatlara kapı araladı. Turkcell, bir süredir merakla beklenen 5G Superbox paketlerini duyurdu ve fiyat beklentilerin çok daha altında kalarak herkesi şaşırttı.

Turkcell'in 5G Superbox Paketleri Ne Kadar?

Turkcell'in 5G Superbox paketleri 900 TL'den başlıyor. Kullanıcılar bu fiyat karşılığında 500 GB kotalı Superbox alabiliyor. Bu pek de cazip bir paket değil. Asıl dikkat çeken paket ise Superbox 5G Evinde 2 TB. Bu paketin fiyatı sadece 1500 TL. Hatırlatmakta fayda var ki söz konusu 2 TB'lık paketin fiyatı 4.5G'li versiyonda 2800 TL. Yani Turkcell, 5G ile birlikte altyapı sorunu yaşayanlara normal ev interneti ücretlerinden biraz daha pahalıya 5G ev interneti veriyor. Tüm fiyatlar ise şu şekilde:

Paket Fiyatı Superbox 5G Evinde 500 GB 900 TL Superbox 5G Evinde 1 TB 1200 TL Superbox 5G Evinde 2 TB 1500 TL Superbox 5G Yanında 150 GB 1000 TL Superbox 5G Yanında 250 GB 1259 TL

Yukarıda da görebileceğiniz üzere 2 TB'lık paket tek seçenek değil. Kullanıcılar, dilerseler 1 TB'lık paketi de seçebiliyor. Ancak bunlar sadece evinizi de kapsayan bir bölgede kullanmak için var. Eğer internetinizi sürekli yanınızda taşımak istiyorsanız "Superbox 5G Yanında" paketlerinden birini almanız gerekiyor. Ne yazık ki bu paketlerin fiyatları yüksek ve kotaları oldukça düşük. Bu nedenle çoğu kullanıcı için pek de mantıklı bir tercih olmayacaktır.

Turkcell'de 5G Superbox Ev İnterneti Başvurusu Nasıl Yapılır?

Peki Turkcell'in 5G Superbox'ı nasıl alınır. Aslında bunun için tek yapmanız gereken bağlantıya tıklayarak Turkcell'in internet sitesine giriş yapmak. Buradaki sayfada size uygun paketi belirlemeli "Başvur" butonuna tıklamalısınız. Açılan sayfada telefon numaranızı ve fotoğrafta gördüğünüz güvenlik kodunu doldurmalı sonrasında ise "Devam Et" butonunu seçmelisiniz.

Bu işlemin hemen ardından telefonunuza gelecek olan SMS şifresini açılan pencereye yazın ve "Şifre Onayla" seçeneğine tıklayın. Bu işlemin ardından Turkcell ev adresinizi girmenizi isteyecek. Bu işlem bölgenizde 5G desteğinin olup olmadığını belirlemek için. Ne yazık ki altyapınız 5G desteklemiyorsa 5G Superbox paketlerini alamayacaksınız.

Adresinizi girdikten sonra aşağıda yer alan "Doğrula" butonuna basın. Eğer altyapınız uygunsa "Hemen Başvur" seçeneği karşınıza çıkacak. Buna da tıkladığınızda "Kullanıcı Bilgileri" ekranına yönlendirileceksiniz. Burada adınız ve TC kimlik numaranız gibi kişisel bilgilerinizi gireceksiniz.

Bu bilgileri de doldurunca yine "Devam Et" butonuna tıklayın. Açılan sayfada son olarak "Başvur" butonuna dokunduğunuzda ilk adımı tamamlamış olacaksınız. Daha sonra Turkcell sizinle iletişime geçecek ve evinizde kurulumu gerçekleştirecek.

Turkcell Superbox'ın 5G Alternatifleri Neler?

Eğer altyapınız uygun değilse ya da herhangi bir nedenden Turkcell kullanmak istemezsiniz alternatifler de mevcut. Ancak fiyatların pek de cazip olmadığını söylemekte fayda var. Örneğin Vodafone'da halihazırda dört farklı paket var. Bunlar 590 TL'den başlıyor ve 1990 TL'ye kadar çıkıyor. Detayları ise şu şekilde:

Paket Fiyatı 5G Hazı RedBox 100 GB 590 TL 5G Hazı RedBox 300 GB 890 TL 5G Hazı RedBox 500 GB 1190 TL 5G Hazı RedBox 1 TB 1990 TL

Türk Telekom'da ise sadece altyapı olmayan bölgelerde kullanılan Magnet adı verilen bir paket var. Ancak hızı 15 mbps ile sınırlı. Bu nedenle içeriğimize dahil etmedik. Ancak şirketin de yakın gelecekte 5G ev interneti paketleri sunması olası.

Editörün Yorumu

Ben de Türkiye'deki pek çok kişi gibi bir altyapı mağduruyum. Yaklaşık 10 yıldır adı 100 mbps olan ama hız testlerinde 70'i zar zor gören bir ev internetim var. Bu hız yıllar geçtikçe giderek daha yetersiz hale gelmeye başladı. Ne yazık ki altyapım daha fazlasına müsade etmediği için değişiklik yapamadım.

Bu nedenle uzun zamandır 5G ev internetini bekliyordum. Söz konusu paketlerin duyurulmasıyla birlikte bu içeriği yazarken bir yandan da başvurumu yaptım. Ben fiyatı 1500 TL olan Superbox 5G Evinde 2 TB paketini tercih ettim. Bunu yaparken aylık tüketimimi göz önünde bulundurdum.

Örneğin ben aylık 1 TB civarı internet kullanıyorum. Bu bazen 900 GB'ye düşüyor bazen de 1.1 TB'a çıkıyor. Bu nedenle 2 TB kota benim için şimdilik yeterli. Siz de tercih yaparken buna dikkat edin. İnternet tüketiminizi internet servis sağlayıcınızın sitesinden ya da uygulamasından kontrol edebilirsiniz.

Hız konusunda ise şimdilik bir fikrim yok. Siz fikir sahibi olmak için evinizde bir Turkcell hat ile hız testi yapabilirsiniz. Merak edenle için uzun ve orta vadeli deneyimlerimi zaman içerisinde paylaşacağım.