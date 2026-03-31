Turkcell'den Bedava İnternet! Mevcut Kotanızı Beşe Katlayabilirsiniz

Hâlihazırda Turkcell kullanıcısı olan herkesi çok sevindirecek "5G ile Beşliyoruz" kampanya başlatıldı. Mevcut internet kotanızı beşe katlamanızı sağlayacak fırsat sayesinde uygun paket sahibi olan herkes yeni sunulmaya başlanan hediyeyi alabilir. Böylece kullanıcılar, aile üyeleri ve arkadaşları ile kesintisiz şekilde sohbet etmenin keyfini çıkarabilir.

Turkcell'in "5G ile Beşliyoruz" Kampanyası Nedir?

Turkcell'in "5G ile Beşliyoruz" kampanyası, mevcut internet kotasını beşe katlamanıza imkân tanıyan bir kampanya. Şu anda dakika, SMS ve internet içeren bir paketten yararlanan tüm faturalı kullanıcılar, içinde internet olan 28 günlük pakete sahip olan faturasız kullanıcılar ve Turkcell'e yeni geçip uygun paket satın alan tüm herkesin yararlanmasına izin veriliyor.

5G ile Beşliyoruz Kampanyası Neler Sunuyor?

Türkiye'nin en büyük kullanıcı kitlesine sahip mobil operatörlerden Turkcell'in yeni kampanyası, mevcut internet kotasını 5'e katlıyor. Örneğin şu an 5 GB internetiniz varsa kampanyadan faydalandıktan sonra toplam internetiniz 25 GB oluyor ve bunu 1 ay boyunca kullanabiliyorsunuz.

Bu arada her paket için aynı şartların geçerli olmadığının altını çizelim. Eğer yapboz paket kullanıyorsanız direkt 40 GB'lık hediye alıyorsunuz. Dev paketiniz varsa yıllık kotanın 12'ye bölünmüş hâli baz alınarak katlama yapılıyor. Esneyen paket sahibiyseniz de kampanyaya katıldığınız zamanki kota seviyenizi katlıyor.

5G ile Beşliyoruz Kampanyası ile Bedava İnternet Nasıl Alınır?

"5G ile Beşliyoruz" kampanyasından yararlanmak son derece kolay bir işlem. Sadece "5KAT" yazıp 2200'a göndermeniz yeterli oluyor. Eğer bunu yeterince kolay bulmuyorsanız müşteri hizmetleri aracılığı ile katılım sağlamayı düşünebilirsiniz. Öte yandan Turkcell uygulamasının hediye havuzu sekmesine geçerek de bedava internet fırsatını değerlendirebilirsiniz. Bu arada özellikle sınırlı interneti olanların talebi onaylanana kadar veri tüketimi gerçekleştirmemeye dikkat etmesi gerektiğini belirtelim.

5G ile Beşliyoruz Kampanyasına Dair Bilinmesi Gerekenler Neler?

Turkcell'in uygun paket sahibi tüm müşterilerine sunduğu kampanyasından direkt faydalanmadan önce bilmeniz gereken bazı hususlara göz attığınızdan emin olmalısınız. Aksi takdirde Ayrıca bu kampanya kapsamında hangi sınırlamaların olduğunu bilemezsiniz ve konu ile ilgili kafanızda bazı soru işaretleri olmaya devam edebilir.

5G ile Beşliyoruz Kampanyasından Aldığım İnterneti Paylaşabilir miyim?

Turkcell'in yeni kampanyası sayesinde aldığınız hediye internetin başka kullanıcılarla paylaşılması mümkün değil. Bu, sadece kendi cihazınızda kullanmanız için sunulan bir hediye. Yani internetinizi başkasıyla paylaştığınızda hediyenizi arkadaşlarınızın da kullanmasını sağlayamazsınız. O yüzden bu amaç doğrultusunda internet paylaşma gibi bir işlemde bulunmamakta fayda var.

Turkcell'in Hediye İnterneti Yurt Dışında Kullanılır mı?

Turkcell'in kampanya kapsamında sunduğu hediye internet sadece yurt içinde geçerli. Dolayısıyla yurt dışında ücretsiz olarak aldığınız interneti kullanamıyorsunuz. Bu arada kullanılmayan hediye internet eğer zamanında kullanılmazsa diğer aya aktarım olmuyor. O nedenle internetinizi sona ermeden önce hepsini tükettiğinizden emin olun.

Turkcell'in Hediye İnterneti Bittiğinde Ne Olur?

Turkcell'in "5G ile Beşliyoruz" kampanyası sayesinde aldığınız hediye internetin tamamı biter ya da kullanım süresi sona ererse kendi internetiniz geçerli hâle gelir. Eğer hiç internetiniz kalmamışsa tarifenizin aşım kuralları devreye girer. Turkcell uygulaması ya da SMS yoluyla kalan kullanım haklarını öğrenebilirsiniz. İkinci yolu tercih edecek olanlar, "KALAN" yazıp 2200'a gönderebilir.

Editörün Yorumu

"5G ile Beşliyoruz" isimli yeni kampanya, özellikle günün büyük bir kısmını dışarıda geçiren ve ekstra internete ihtiyaç duyan kişiler açısından büyük avantaj sağlıyor. Her Turkcell kullanıcısının mutlaka değerlendireceğini düşünüyorum. Eğer şartları karşılayan bir Turkcell kullanıcısı olduğunuzdan eminseniz siz de hemen kampanyaya katılım sağlayabilirsiniz.

Not: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.