Turkcell Galatasaray - AZ Alkmaar Maçında 5G'yi Test Edecek!

Turkcell, 20 Şubat Perşembe günü oynanacak Galatasaray-AZ Alkmaar karşılaşmasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta ilk 5G sinyalini verecek. Yapılacak kapsamlı testler sonrasında 24 Şubat Pazartesi akşamı oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçında ise stadyumdaki Turkcell aboneleri 5G teknolojisini deneyimleyebilecek.

Turkcell’in 5G hizmetinden faydalanabilmek için 5G uyumlu cihaza ve 4.5G sim karta sahip olmanız gerekiyor. Bu koşulları sağlayan Turkcell abonelerinin 5G yazıp 2200’a SMS göndererek 5G deneyimini aktive etmesi gerekmektedir.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta 5G Deneyimi

Büyük heyecanla beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı öncesi ve sırasında, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta kurulan baz istasyonları ile 5G sinyali verilecek. Telefonları 5G uyumlu olan taraftarlar, futbolun coşkusunu ve 5G bağlantı keyfini aynı anda yaşayacak.

5G için geri sayımın devam ettiğini belirten Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, "Turkcell olarak, 5G çalışmalarımıza uzun zaman önce başladık. Temmuz 2022 itibarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın liderliğinde 5G teknolojisini ilk kez İstanbul Havalimanı'nda üç operatöre de servis verecek şekilde hizmete sunduk" dedi.

Koç, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın açıklamaları doğrultusunda 5G takvimi yaklaşırken, biz de bu konudaki yatırım ve hazırlıklarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İhale sürecinin tamamlanarak 5G'nin 2026’da tam olarak devreye alınmasıyla, Turkcell abonelerinin ortalama internet hızları mevcudun da üzerine çıkacak" ifadelerini kullandı ve şu şekilde devam etti: