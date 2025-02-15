Turkcell, RTX 4080 Destekli GeForce NOW Ultimate ile Oyun Deneyimini Üst Seviyeye Taşıyor

Turkcell GAME+, yeni GeForce NOW Ultimate paketiyle Türkiye’deki oyun tutkunlarına RTX 4080'in gücünü çok uygun fiyata sunmaya başladı. Yüksek maliyetli oyun bilgisayarlarına ihtiyaç duymadan, internet bağlantısı olan herhangi bir cihazla kesintisiz ve güçlü bir oyun deneyimi sunan GAME+, bu yeni teknolojiyi lansmana özel kampanyalı fiyatlarla kullanıcılarına sundu.

GeForce RTX 4080 ile NVIDIA GeForce NOW powered by GAME+ Ultimate, Türkiye’de

Türkiye’de bulut tabanlı oyunculuğun öncüsü olan GAME+, NVIDIA iş birliğiyle GeForce NOW Ultimate’i tanıttı. GeForce RTX 4080 ile güçlendirilen bu yeni paket, oyunculara 4K HDR çözünürlük, düşük gecikme süresi ve gerçekçi grafiklerle üst düzey bir deneyim vaat ediyor. DLSS 3, NVIDIA Reflex ve Cloud G-Sync gibi teknolojiler sayesinde, kullanıcılar herhangi bir cihazda akıcı ve etkileyici bir oyun performansı elde edebiliyor.

Maslak 42 Venue’da düzenlenen lansman etkinliğinde, oyun dünyasının tanınan isimleri ve davetliler, GeForce NOW Ultimate’in sunduğu üstün performansı bizzat deneme fırsatı buldu. Turkcell Yöneticilerinden Gülçin Alıcı Gökçe, yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin dijital oyun ekosistemini ileriye taşımaya ve oyun kültürünü güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi. Gökçe, GAME+’ın her türlü cihazda en yüksek performansı sunarak oyunculara özgürlük tanıdığını vurguladı.

NVIDIA’dan Ash Patel ise, “Turkcell ile iş birliğimiz, bulut oyunlarını Türkiye’de herkes için erişilebilir hale getirme vizyonumuzun bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

GAME+, GeForce NOW Ultimate’ı lansmana özel indirimli fiyatlarla sunuyor. 23 Şubat 2025’e kadar geçerli olan kampanyada, 1 aylık paket 680 TL yerine 480 TL, 3 aylık paket 1.800 TL yerine 1.270 TL ve 6 aylık paket 3.400 TL yerine 2.400 TL’ye satın alınabiliyor. Halihazırda Performance paketi kullananlar da Ultimate’e yükseltebiliyor.

GAME+ ile oyun severler, artık her yerde ve her cihazda üst düzey bir oyun deneyimi yaşayabilecek. Detaylı bilgi için GAME+ resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.