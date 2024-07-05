Turkcell’in İnternet Paketleri Daha mı Hızlı Tükeniyor? Sosyal Medyada Yapılan Deney Şaşırttı!

Dijital dönüşümün lokomotifi konumundaki internet günlük hayatımızın en büyük vazgeçilmezlerinden biri. Tabii, bu değerli bir iletişim aracı olduğundan bedava değil ve sağlayıcılar tarafından bizlere belirli paketler aracılığıyla sunuluyor. Peki, bu paketlerin hiç beklenenden daha hızlı tükenmesi gibi durumlarla karşı karşıya kaldınız mı?

Turkcell ile Vivacom'un İnternet Paketlerini Karşılaştırdı: Peki Hangisi Daha Önce Bitti?

Bir kullanıcı, Turkcell ile Bulgaristan merkezli telekomünikasyon şirketi Vivacom'un 10 GB'lik internet paketlerini karşılaştırdı. İki internet paketiyle, arka planda hiçbir uygulama açık olmadan ve 360p çözünürlükte Friends dizisi izlendi. Sonuçlar bir hayli şaşırtıcı.

Size Turkcell ve Bulgaristan telefon operatörü Viva üzerinde yaptığım deneyden bahsetmek istiyorum.



Geçen ay paketimde bulunan 50 gb internet hiçbir şey yapmadan bitti. (Spotify ve Instagram kullanıyorum telefondan)



Ben de daha öncesinde Bulgaristan seyahatimde kullanmak… pic.twitter.com/c2k2uln26a — İlke (@ilkedeva) July 4, 2024

Turkcell'in 10 GB'lik paketi Friends'in 1. sezonunun 22. bölümünde bitti. Vivacom'un interneti ise 2. sezon 14. bölüme kadar dayandı. Popüler komedi dizisinin ilk sezonunun 24 bölümden oluştuğunu dikkate alırsak, Bulgar şirketinin interneti aynı paketle 16 bölüm daha fazla dizi izleme imkanı sundu.

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