Turkcell'in Yeni Teknolojisi ile Tüm Cihazlar Tek Numarada

Son yıllarda şebeke ve altyapı çalışmalarını hızlandıran Turkcell, kullanıcılarını sevindirecek yeni bir hizmeti kullanıma sundu. "Tek Numara ve Çok Cihaz" adı altında tanıtılan servis sayesinde Turkcell kullanıcıları artık sahip oldukları tek numara ile telefon dışındaki diğer akıllı cihazlardan da ses ve data aktarımı yapabilecek.

Yeni teknoloji tabletlerden masaüstü bilgisayarla hatta araç ekranlarına kadar geniş bir akıllı cihaz ağını kapsıyor.

Tüm Cihazlar İçin Tam Entegrasyon

Turkcell'in Tek Numara ve Çok Cihaz teknolojisi, yalnızca tek bir GSM hattıyla kullanıcıların neredeyse tüm cihazlarda günlük işlemlerini sürdürebilmesini sağlıyor. Günümüzde çoğu teknoloji üreticisi nesnelerin interneti kavramına uyum sağlayarak cihazlar arası iletişimi güçlendirirken Turkcell'de yaşanan gelişmelerden geri kalmak istemiyor.

Çoklu cihaz teknoloisi sayesinde geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gibi teknolojiler de sisteme entegre edilebiliyor. e-SIM desteğine sahip tüm cihazların yeni sisteme abonelik süreçleri otomatik ve kesintisiz olarak yapılabilecek.

Uluslarası alanda birçok iletişim ve altyapı firması benzer uygulamaları hayata geçirmişti. Turkcell'in bu atılımı, hem ulusal hem de uluslarası piyasayada gücünü artıracağı gibi kullanıcılarının deneyimini de büyük ölçüde iyileştirecek.