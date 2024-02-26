Turkcell'den Yeni İş Birliği: Uydu Üzerinden Haberleşme Dönemi Başlıyor!

Turkcell yepyeni bir buluşla geliyor. Uydular üzerinden mobil servisler sunmayı amaçlayan Turkcell, Lynk ile iş birliği yapacağını duyurdu.

Bu iki şirket uydu üzerinden doğrudan telefonlara SMS, ses ve data servislerini deneme adımına geçiyorlar.

Turkcell genel müdürü Ali Taha Koç, Turkcell, uydu kanalıyla cep telefonu ve modem gibi cihazlara hizmet vermeyi hedefliyor.

Bu teknoloji, Direct-To-Phone, Direct-To-Device veya Satelitte-To-Phone gibi isimlerle anılıyor ve mobil kapsamı olmayan yerlerde kullanıcılara SMS ve data gibi hizmetlerin sunulması amaçlanıyor. Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

Karasal şebekelerin kurulamadığı veya erişim imkanlarının kısıtlı olduğu kırsal bölgelerde mevcut mobil şebekelere tamamlayıcı bir rol üstlenmek üzere yola çıkan NTN (Karasal Olmayan Şebekeler) çözümleri, tüm dünyada önem kazanıyor.

Sürekli gelişen uydu teknolojileri sayesinde artık mobil kapsamanın götürülemediği karasal alanlar ve açık denizlerde bulunan müşterilerimize de hizmet verebilmek amacıyla NTN firmalarıyla iş birliği imkanlarını araştırıyor ve bu sayede coğrafyanın her noktasına daha kesintisiz bir şekilde vermeyi hedeflediğimiz hizmetleri test ediyoruz.

Gelecek nesil teknolojileri ülkemize kazandırma konusundaki öncülüğümüzü sürdürme hedefiyle teknolojinin birçok alanında olduğu gibi uydular üzerinden mobil servisler sunma konusunda da çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Önümüzdeki yıllarda bireysel ve kurumsal müşterilerimize uydu üzerinden NTN hizmetleri sunabilmek amacıyla imzaladığımız bu iş birliklerine yenilerini de eklemeyi hedefliyoruz.Bu alanda sadece uluslararası iş birlikleri yapmakla kalmıyoruz.

Aynı zamanda yerli firmalarla anlaşmalarımızı sürdürüyor, 5G-Advanced (5.5G) ve 6G odağında Ar-Ge çalışmalarımıza devam ediyoruz. MWC 2024 kapsamında yapacağımız diğer iş birlikleriyle de Türkiye Yüzyılı’nı Dijitalin Yüzyılı yapma hedefine yenilikçi ve güçlü adımlar ekleyeceğiz.