Turkish Cargo, Koronavirüs Aşılarını Taşımaya Başladı

Koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken aşı çalışmaları da son sürat devam ediyor. THY, koronavirüs aşılarını taşımaya başladı. Koronavirüs aşıları nereye taşınıyor? İşte merak edilen detaylar.

THY Koronavirüs Aşılarını Taşımaya Başladı

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre Turkish Cargo, koronavirüs aşılarını taşımaya Pekin - Sao Paulo seferiyle başladı.

Çin'de üretilen Kovid-19 aşılarının özel soğutma sistemlerine sahip 7 adet konteyner ile Brezilya'ya taşındığı açıklandı. Taşımanın 17.000 kilometre uçuş mesafesinde, Pekin'den İstanbul aktarmalı olarak Sao Paulo'ya gerçekleştirildiği bilgisi aktarıldı.

THY Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Turkish Cargo olarak, kıtalar arasında soğuk zinciri korumak için; -20/25 derece aralığında olan özel sıcaklık kontrollü depolama odaları, ilaç bakım ekipleri, aktif konteynerler, termal taşıyıcılar gibi endüstriyel çözümler sunuyoruz"

Açıklamaya göre pandemi döneminde boyunca dünyanın çeşitli bölgelerine ilaç taşıması gerçekleştiren Turkish Cargo, Ocak-Eylül arasında 40,000 tonun üzerinde ilaç, sağlık ürünü, tıbbi ekipman taşıyarak, ilaç taşımalarında yüzde 50'nin üzerinde büyüme kaydetti.

Koronavirüs Aşısı Ne Durumda?

Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamada "Pfizer aşı ile ilgili Aralık ayında olma ihtimali zayıf görünüyor. Ruhsatın Aralık'ta olmama ihtimali yüksek oldu. Olursa Türkiye'ye verebileceği rakam 1 milyon. Yıl içinde de 25 milyona olabilirliği şeklinde görüşmelerimiz var. Yerli aşımızın devreye girmesi Nisan ayı şeklinde olur. Çin aşısı için de Aralık ayında 10 milyon aşı alabileceğiz Ocak ayında da böyle olacak bu sayı 2 katına çıkabilir bir iki gün içinde sözleşmeler imzalanacak" cümlelerine yer verildi.

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Doktorlar aşı için çalışmalarına devam etmekte.

18 Kasım Koronavirüs Tablosu

18 Kasım itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 425.628 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11.820'e yükseldi.