Türkiye Oyun Sektöründe Patlama! 2024’ün İlk Yarısında Yüzde 133 Büyüdü

Video oyunları sektörünün ayrıntılı bir şekilde ele alındığı 2024 Türkiye Videolu Oyunlar Sektörü Raporu’nun ilk yarısına ilişkin detaylı veriler yayınlandı.

0 Ping ve Games From Turkey tarafından hazırlanan, Türk video oyun sektörüne dair önemli bilgilerin yer aldığı rapora göre özellikle son iki yıldır sektördeki dikkat çekici bir ilerleme olduğu ortaya çıktı. Peki, verilere göre Türkiye’deki oyun sektörünün tam durumu ne? İşte ayrıntılar…

Türk Oyun Sektörü İlk Yarıda Yüzde 133 Büyüdü

2024 Türkiye Videolu Oyunlar Sektörü Raporu verilerine göre, Ocak-Haziran 2024 döneminde 44 oyun yayınlandı ve yıl sonuna kadar 40 oyunun daha piyasaya çıkış yapması büyük ilgiyle bekleniyor.

Ayrıca, 26 tane oyun çok yakında piyasaya çıkacak. Verilere bakıldığında, 2023 yılında toplam 36 oyunun yayınlandığı pazarda, 2024 yılın ilk yarısında oyun sayısı bakımından ciddi bir artış kazanarak yüzde 133 oranında büyüme gösterdiği ortaya çıkıyor.

Böylelikle de bu büyüme oyun geliştiricilerinin üretkenliğine de etki etmeye başladı. Mobil oyun sektöründe yaşanan küçülme ve kapanmaların ardından büyük bir geliştirici kitlesini, bilgisayarlara ve bağımsız oyun geliştirmeye yönlendirdi.

Türk Geliştiriciler, Korku ve Simlülasyon Oyunlarına İlgi Duyuyor

Türk oyun geliştiricileri için tür dağılımından bahsedecek olursak, 84 oyundan 15'i simülasyon oyunu olması, oyun üreten ekiplerin ilgilerini bu türe çektiğini söylemek mümkün.

Ayrıca, farklı bir popüler tür olan ve son 3 yılda 2000’den fazla oyununun üretildiği “Bullet Hell” kategorisindeki oyunlar, Türk geliştiriciler için ikinci sırada yer alarak en popüler türler arasına girmeyi başardı. Bunların yanı sıra diğer favori türlerden biri olan korku oyunları da popülerliğini devam ettiriyor.

Türk Geliştiriciler, Bireysel ya da Küçük Ekipler ile Oyun Geliştiriyor

Türk oyun sektörü, küçük ve orta büyüklükteki stüdyoların yoğun olduğu geliştiricinin daha sistemli ekiplerde çalıştığı bir pazar konumuna doğru ilerlediği küçük ekipler ağırlıklı olarak 2-4 kişilik ekiplerden oluşurken oyun geliştirme stüdyoların yüzde 32'sini oluşturuyor. Daha büyük ekipler ise 20 ve daha fazla kişiden oluşurken iddialı projeler için yapılan büyük yatırımları işaret ediyor.

Buna ek olarak ağırlıklı olarak geliştiricilerin oyunlarını kendilerinin yayınlamayı seçtiği ve bunların yüzde 73'ünden fazlasını oluşturduğu görülüyor. Aynı zamanda birçok geliştiricinin mobil türlerin yanında, bilgisayar tarafındaki portföylerine yeni projeler eklediği de veriler arasında.

Verileri genel olarak incelediğimizde, oyun türlerinin çeşitliliği ve genç geliştiricilerin yenilikleri deneme konusundaki istekliliği kendini açıkça ortaya çıkıyor. Sadece yerel pazara odaklanmak yerine küresel satış hedefleri olan oyunların ortaya çıkışı, oyun geliştirme konusunda insanlardaki ilgi artışı ve oyunlara yönelik etkinliklerin gerçekleştirilmesi, Türkiye'nin oyun sektöründeki ilerleyişinin büyük bir göstergesi olarak öne çıkıyor.