Yüzde 147'lik Tarihi Rekor! Savunma Sanayi İhracat Oranı Belli Oldu!

Türkiye'nin savunma sanayi ihracatı, Mart 2025'te tarihi bir artış göstererek rekor kırdı.Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 358 milyon dolar olan ihracat, bu yıl %147'lik bir artışla 884 milyon dolara ulaştı. Bu tarihi rekorla birlikte ülke kasasına giren döviz miktarında savunma sanayi payı da artmış oldu. Peki bu artışın başlıca sebebi ne? İşte konuyla ilgili detaylar...

884 Milyon Dolar İle Tüm Zamanların Rekoru Kırıldı!

2024 yılı Mart ayında 358 milyon dolar olarak kayda geçen savunma sanayi ihracatı, 2025 Mart ayında %147’lik artışla 884 milyon dolara yükseldi. Bu veriler, sektörde şimdiye kadar kaydedilen en yüksek mart ayı ihracatı olarak tarihe geçti. TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) tarafından paylaşılan verilere göre, savunma ve havacılık sanayisi toplamda 1.2 milyar doları aşan ilk çeyrek ihracat performansıyla da göz doldurdu.

Mart ayında tek başına ulaşılan bu rakam, hem sektörel güveni arttırdı hem de Türkiye'nin savunma teknolojilerinde geldiği noktayı gösterdi. İhracattaki bu artışın temel nedenleri arasında Bayraktar TB3, KIZILELMA ve ANKA III gibi platformların test süreçlerinin tamamlanması, yurtdışına açılım sürecinin hız kazanması ve üretim kapasitesinin genişletilmesi boy gösteriyor.

Aynı zamanda yapılan uluslararası anlaşmalar ve yeni pazar arayışlarının bu ivmeyi desteklediği de görülüyor. Sektör uzmanları ise bu yükselişin yalnızca bir başlangıç olduğunun altını çiziyor. Yani önümüzdeki dönemlerde yapıacak yeni teslimatlar, devam eden savunma sanayi projeleri ve teknoloji yatırımlarının ihracat rakamlarını yılın ikinci çeyreğinde daha da yukarı taşıması bekleniyor.

Bu projeler arasında Aselsan ve Roketsan tarafından yürütülen yeni mühimmat projelerinin de payı büyük olacak. Zira mühimmat satışlarından elde edilen gelir pastadaki büyük payı oluşturuyor. Ancak ihracat rakamlarının bu kadar yüksek gelmesinin asıl sebebi Türkiye'nin diğer ülkelere kıyasla hava savunma ve saldırı teknolojilerinde elde ettiği ivme. Ancak yinede ABD gibi ülkelerin seviyesine çıkılması adına uzunca bir yol katedilmesi gerekiyor.

Rakamların daha stabil ve maksimum seviyeye ulaşacağı dönem ise MMU KAAN projesinde seri üretime geçileceği tarih olarak işaret ediliyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...