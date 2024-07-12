Türkiye, ABD ile Yaptığı 23 Milyar Dolarlık F-16 Anlaşmasını İptal mi Edecek?

Türkiye, uçak filosunu modernize etmek için çalışmalarına devam ediyor. Ancak görünüşe göre ABD ile yapılan ve 40 adet son nesil F-16 satın alımını kapsayan 23 milyar dolarlık devasa anlaşma bazı nedenlerden dolayı kısıtlamalara gidilecek. Peki bu kararın nedeni ne olabilir?

Türkiye'nin 23 Milyar Dolarlık Anlaşmada Kısıtlamaya Gidecek

Türkiye, 2021 yılından bu yana Lockheed Martin Corp.'un 40 adet son nesil F-16'sını ve mevcut filosunu modernize etmek için 79 kitin yanı sıra yüzlerce bomba ve füze satın almaya çalışıyordu. Hatta ABD, bu yılın başında Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasıyla bu satın alımı onayladı.

Bloomberg'in haberine göre, Türkiye, F-16 Block 70'lerin satın alımını kapsayan 23 milyar dolarlık anlaşmada bazı kesintilere gitmek istiyor. Kaynaklar, ülkemizin savaş uçağının bazı parçalarını yerel olarak üreterek maliyeti düşürmeye yönelik bazı anlaşmalar kovalayacağını belirtiyor.

Anlaşma kapsamında F-16 Block 70'lerin 2030 yılında Türkiye'ye teslim edilmesi bekleniyor. Son olarak Türkiye, Rusya'dan S-400 füze savunma sisteminin satın alınması sonrası çıkarıldığı F-35 programına yeniden dahil olmak istiyor. Ancak gelen bilgilere göre ülkemizin en azından şimdilik S-400'leri bırakma niyeti bulunmuyor.

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