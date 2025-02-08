Bakan Uraloğlu Açıkladı: Türkiye 5G'ye Ne Zaman Geçecek?

Türkiye, 5G teknolojisine geçiş için geri sayıma başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aktardığına göre şu anda ihalenin son aşamalarına yaklaşılıyor.

Türkiye genelinde 34 farklı noktada 5G testleri yapılıyor. Bunların büyük çoğunluğu imalat tesislerinde gerçekleştiliyor ve çoğunlukla deneysel diyebileceğimiz uygulamalar olarak karşımıza çıkıyor.

Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamaları, Türkiye 5G'ye geçeceği tarihin düşündüğümüzden daha yakın olduğunu gösteriyor. İşte detaylar:

Türkiye'ye 5G Ne Zaman Gelecek? Gözler 2026'da

Türkiye'nin önde gelen telekomünikasyon şirketleri de 5G altyapısını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Örneğin Türk Telekom yetkilileri, fiber altyapının genişletildiğini ve 2023 itibarıyla 437 bin kilometreye ulaştığını duyurdu. Şirket, ülke genelinde 5G uyumlu baz istasyonlarını artırarak en hızlı geçişi sağlayan operatör olmayı hedefliyor.

Bakan Uraloğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği ihalenin 2025'in ikinci yarısına kalmaması için çalıştıklarını vurguladı:

Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere toplam 34 bölgede testler yapılıyor. Telefonunuz uygunsa İstanbul Havalimanı'nda test edebilirsiniz. İlk sinyali 2026 yılında almak istiyoruz. Sunabileceğimiz kapasitenin bir tık altındayız; bir taraftan da bunu yukarı çekmek için gayret gösteriyoruz.

2026'da 5G Kullanıma Açıldığında Ne Değişecek?

4G'nin katbekat üzerinde hızlara ulaşabileceğimiz bir devrin 5G ile başlayacağını söyleyebiliriz. 5G'nin aktif olmasıyla beraber:

Daha yüksek internet hızı,

Düşük gecikme süresi,

Yeni nesil teknolojilerin keşfi,

gibi gelişmeler yaşayacağız. Oyunlardan uzaktan kontrollü sistemlere kadar pek çok alanda anlık bağlantı sağlanacak ve akıllı şehirler, otonom araçlar ve IoT (nesnelerin interneti) daha yaygın hale gelecek.

Sizce bu geçiş süreci hızlı ve etkili bir şekilde tamamlanabilecek mi? Yorumlarda buluşalım.