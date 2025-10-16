Türkiye’yi 5G’ye Geçirecek Şirketler Belli Oldu

Türkiye, 5G’ye geçiş için büyük bir adım attı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan 5G ihalesi tamamlandı ve hangi operatörlerin bu yeni dönemde görev alacağı belli oldu. 700 MHz frekansında en yüksek teklifi 429 milyon dolarla Turkcell verdi. Vodafone 426 milyon dolarlık, Türk Telekom ise 425 milyon dolarlık teklifle onu takip etti.

BTK'nın 5G İhalesi Tamamlandı, En Yüksek Teklif Turkcell’den Geldi

İhaleyi kazanan şirketler, 5G altyapısını kurmak için çalışmalara başlayacak. İlk aşamada büyük şehirlerde test bölgeleri oluşturulacak ve baz istasyonları devreye alınacak. Altyapı tamamlandığında ise 5G hizmeti önceden yapılan açıklamalara göre 1 Nisan 2026 itibarıyla ülke genelinde kullanıma sunulacak.

5G ile birlikte Türkiye’de veri aktarım hızları 10 kata kadar artacak, gecikme süreleri önemli ölçüde azalacak. 3,5 GHz bandında da yoğun rekabet yaşandı. Bu frekanslarda Turkcell 214 milyon dolarlık teklif verdi, Türk Telekom 209 milyon dolarla onu izledi, Vodafone ise 201 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

BTK verilerine göre, ihalenin toplam değeri 2 milyar 125 milyon doları buldu.

