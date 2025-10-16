Elektrikli Araç Sahiplerine Müjde: Eşarj DC Fiyatlarında Şok İndirim!
Eşarj elektrikli araç kullanıcılarını sevindiren haberi paylaştı. 16 Ekim’den itibaren tüm DC istasyonlarında tek fiyat dönemi başlıyor. İşte detaylar...
⚡ Önemli Bilgiler
- 16 Ekim’den itibaren tüm DC istasyonlarında 11,5 TL/kWsa sabit fiyat uygulamasına geçiyor.
- Yıl sonuna kadar tüm hızlı şarj soketlerinde tek tarife geçerli olacak.
Geçtiğimiz haftalarda Togg ile ortaklığı gündeme gelen Eşarj, elektrikli otomobil sahiplerini sevindirecek bir haber paylaştı. Gelen bilgilere göre marka tüm DC şarj istasyonlarında tek fiyat dönemine geçiş yaptı ve sürpriz bir indirim yayınladı. Peki bu indirimle birlikte Eşarj elektrikli otomobil şarj ücretleri ne kadar oldu? İşte detaylar...
Eşarj’tan Büyük İndirim: DC Şarj Fiyatları Yıl Sonuna Kadar Düşüyor!
Türkiye’nin en yaygın elektrikli araç şarj ağı markalarından Eşarj, sürücülere nefes aldıracak yeni bir karar duyurdu. Eylül ayında yaptığı zamlarla eleştirilen şirket bu kez indirim hamlesiyle dikkat çekti. 16 Ekim’den itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre tüm DC istasyonlarında tek fiyat dönemi başlıyor.
Eşarj tarifelerinde indirim⚡️— Dr Tr ⚡️ (@DrElectrick) October 15, 2025
Son yapılan fiyat artışlarından sonra tepki toplayan şarj operatörü, 16 Ekim’den itibaren tüm soketlerde tek fiyat
11,5 ₺ / kWh olarak güncelledi
Fiyatlar yıl sonuna kadar geçerli ✅ pic.twitter.com/q3ZemJuDxn
Eşarj’ın açıklamasına göre, hızlı şarj noktalarında artık her güç seviyesinde kilovatsaat başına 11,5 TL ödenecek. Bu fiyat yıl sonuna kadar sabit kalacak. Böylece sürücüler artık şarj gücüne göre değişen ücretlerle karşılaşmayacak.
Daha önce 90 kW’a kadar olan istasyonlarda 13,5 TL, 180 kW üzeri istasyonlarda ise 15,8 TL’ye kadar çıkan fiyatlar bu yeni kararla tek bir seviyeye indirildi. Yüksek güçlü istasyonlarda yüzde 25’e yaklaşan bir fiyat avantajı sağlanmış oldu.
Eşarj kısa süre önce Trugo ile yaptığı roaming anlaşması sayesinde ağını Türkiye’nin tamamına yaydı. Artık kullanıcılar tek bir üyelikle her iki markanın istasyonlarını da kullanabiliyor. Bu iş birliğiyle birlikte 81 ilde 4 bine yakın hızlı şarj noktası hizmet veriyor.
Şehir şehir elektrikli otomobil şarj istasyonu sayısı ve konumunu öğrenmek isterseniz buraya, tüm elektrikli otomobil şarj istasyonlarının tarife ve fiyatlarını öğrenmek isterseniz de buraya tıklayınız. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın!