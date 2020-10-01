Türkiye, Antarktika'ya Kalıcı Üs Kuruyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Antarktika'ya kalıcı üs kurulduğu bilgisini verdi. İşte detaylar.

Türkiye, Antarktika'da Kalıcı Üs Kuruyor: Varank Duyurdu

Bakan Varank, Twitter hesabından Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika belgeselini paylaşt ve şu cümlelere yer verdi:

"4 yıl öncesine kadar hiç olmadığımız Antarktika’da, bugün kalıcı üs kuruyoruz. Zorlu beyaz kıta yolculuğunu belgeselleştirdik. En büyük desteği de galasına ev sahipliği yapan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’den aldık, müteşekkiriz."

4 yıl öncesine kadar hiç olmadığımız Antarktika'da, bugün kalıcı üs kuruyoruz.



Zorlu beyaz kıta yolculuğunu belgeselleştirdik. En büyük desteği de galasına evsahipliği yapan Sayın @EmineErdogan Hanımefendi'den aldık, müteşekkiriz.



Belgeselin tamamı için: https://t.co/7lGXgLf5TG — Mustafa Varank (@varank) September 30, 2020

Beyaz kıta Antarktika'ya ait gizem ve şifreleri çözmek için yola çıkan Türk bilim insanlarının tarihi yolculuğu, "Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika" ile TRT Belgesel'de yayınlandı. Hemen aşağıdan belgeseli izleyebilirsiniz.

Belgeselin açıklama kısmında "Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) tarafından düzenlenen 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde yaşananların ekranlara yansıtıldığı belgesel, kıtada ölçülmüş en yüksek sıcaklığa ve yüzyıllardır buzlarla kaplı olan bir geçidin erimesine tanıklık ediyoruz." cümlelerine yer verildi.