Türkiye'nin İlk Ay Görevinde Kullanılacak Aracın Rotası Belli Oldu

Geçtiğimiz şubat ayında duyurulmasıyla birlikte ülkede büyük yankı uyandıran Türkiye'nin ilk Ay görevinin 2023 yılı içerisinde tamamlanması bekleniyor. Hazırlıklar tam gaz devam ederken Türkiye Uzay Ajansı'ndan göreve dair güncellemeler geldi. Yeni açıklanan bilgilere göre AYAP-1 adlı görevle Ay'a gönderilecek olan uzay aracının izleyeceği rota belli oldu.

Sosyal medyada aracın izleyeceği rota ve manevraları hakkında bilgilere yer veren TUA, üç ay süren bilgi toplama evresinden sonra Ay'a sert iniş yapacak.

Size geleceğe uzanan yolu göstermekten büyük bir mutluluk duyarız!



AYAP-1 ile bir uzay aracının Dünya’dan Ay’a ulaşması ve buradan veri toplaması hedefleniyor.🌍🚀🌕



Yeniden ivme kazanan Ay araştırmalarında çalışmalarımızı gayretle yürütmeye devam ediyoruz. 🇹🇷 pic.twitter.com/9a724W2OyK — Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) July 27, 2022

AYAP-1 Görevinin Amacı Ne?

Türkiye'nin Ay araştırma programı olarak bilinen AYAP, 2023-2038 yılları arasında gerçekleştirilecek olan bir dizi Ay görevini kapsıyor. Buna göre yapılacak ilk araştırma uçuşu AYAP-1 görevi sırasında gerçekleştirilecek. AYAP-1, Dünya'dan fırlatıldıktan sonra Ay yörüngesine oturarak gezegenimizin uydusunu 3 ay boyunca gözlemleyecek. Bu dönemde yüksek çözünürlüklü kameralarla Ay'ın fotoğrafı çekilecek. Uzay aracının görev süresi dolduğunda ise Ay'a sert iniş yapacak yani bir nevi bilerek çarptırılacak. Böylece Ay yüzeyinden saçılan parçalar toplanarak analiz edilebilecek. Kulağa saçma gibi gelse de bu görev hem ülkemiz hem de bilim camiası için önemli bulgular edinmemizi sağlayabilir. NASA, benzer bir Ay'a bilinçli çarpma görevi sırasında Ay'da su olabileceğine dair güçlü kanıtlar elde etmişti. Bilim insanları her anlamda bu görevin Ay'ı daha iyi tanımak adına faydalı olduğunu düşünüyor.