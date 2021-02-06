Türkiye Uzay Ajansı'ndan Meraklandıran Paylaşım: Hazır Mısınız?

Türkiye Uzay Ajansı paylaşımı sosyal medyada merak konusu oldu. Bir süredir sosyal medya adreslerinden paylaşım yapmayan Türkiye Uzay Ajansı sessizliğini bozdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da TUA'nın bu videosunu alıntılayarak "Hazır mısınız?" dedi.

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından meak uyandıran bir paylaşım yapan Türkiye Uzay Ajansı, 9 Şubat 2021'i işaret etti. Paylaşılan videoda herhangi bir açıklamaya yer vermeyen Türkiye Uzay Ajansı, #İstikbalGöklerdedir etiketini kullandı.

9 Şubat Salı gününü hedef gösteren 19 saniyelik videoda Ay, Jüpiter ve Samanyolu galaksisini içeren bir arka plana yer verildi. Ancak videoyla ilgili açıklama yapılmaması sosyal medyada merak konusu oldu. Pek çok kullanıcı TUA uzay araştırmalarına dayanan bir müjde verileceğini düşünüyor.

Türkiye Uzay Ajansı'nın sosyal medya adreslerinden yapılan paylaşımı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da destekledi. Twitter adresinden paylaşımı alıntılayarak, "Hazır mısınız?" ifadelerini kullanan Bakan Varank, 9 Şubat Salı günü sürprizini bozmadı.

Türkiye Uzay Ajansı paylaşımı ne anlama geliyor?

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2018 yılında kurulan Türkiye Uzay Ajansı (TUA), 2019 itibarıyla ise resmi faaliyetlerine başlamıştı. Ancak ajansın uzun süredir paylaşım yapmıyor olması dikkat çekiyordu.

Ayrıca daha önce Cumhurbaşkanı TÜRKSAT 6A uydusu ne zaman fırlatılacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu oldukça önemli açıklamalarda bulunmuştu.

“Büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin önemli bir parçasını oluşturan uzaydaki etkinliğimizi artırma gayretimizi devam ettiriyoruz. Teknolojideki gelişmeler devletlerin işleyişinde de köklü değişimlere neden oluyor." diyen Cumhurbaşkanı şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan Milli Uzay Projemizi de yakında tarihte açıklayacağız. Önümüzdeki 10 yıl içinde ülkemize kazandıracağımız uyduları bu programda ortaya koymuş olacağız. Biz hem mikro uydu geliştirme, hem de bunları uzaya gönderme konusunda yoğun hazırlık içindeyiz. Mikro uydu fırlatma tesisi kuruyoruz.

5A'nın ardından uzaya göndereceğimiz Türksat 5B uydumuzun da test aşamaları devam etmektedir. 42 derece doğu yörüngesine uğurlayacağımız Türksat 5B ile ülkemizin Ka-Bant kapasitesini artıracağız."