Türkiye'de CRISPR Valley Platformu Kuruldu: Dünyada İlk!

Üsküdar Üniversitesi BrainPark Kuluçka Merkezi çatısı altında faaliyet gösteren HİDNA biyoteknoloji şirketi, CRISPR Valley Platformu kurduğunu duyurdu. Şirket, söz konusu platform ile genetik mühendisliği harikası olan CRISPR teknolojisinden 7’den 70’e herkesin yararlanmasını hedefliyor.

CRISPR Valley Platformu Nedir, Ne İşe Yarıyor?

HiDNA biyoteknoloji şirketi, BrainPark Kuluçka Merkezinde CRISPR Valley Platformu kurdu. Üsküdar Üniversitesi Transgenik Hücre Teknolojileri Epigenetik Uygulama ve Araştırma Merkezi (TRGENMER) desteğiyle “Kendin Yap” workshop etkinliği düzenleniyor.

CRISPR Valley Kendin Yap Workshop etkinliğinin bakteri ve insan CRISPR kitleri üzerinden gerçekleştirildiğini belirten TRGENMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Cihan Taştan, "Bakteri kitinde bakteriyi antibiyotiğe dirençli hale getirerek agar ortamında büyümeleri sağlanmaktadır" dedi.

Dr. Cihan Taştan, "İnsan kitinde ise hedef dokunun seçilmesinin ardından dokuya kit aracılığıyla gen silinmesi, gen aktivasyonu veya gen baskılaması uygulanabilmektedir" şeklinde konuştu ve şu şekilde devam etti:

"Üsküdar Üniversitesi TRGENMER aracılığıyla ilk CRISPR hedefli tek nokta modifikasyonu (Homolgy Directed Repair) yaptığımız deneylerimizi bakterilerde gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz deneylerde CRISPR Valley Platformu olarak sistem ve uygulamalarımızı insan ve bakteride genişletmeye devam edeceğiz."

Dr. Taştan, "Ülkemizin yerli ve milli üretim hedefinden hareketle, gelecek nesillerin sağlığını korumak, sağlık bilimi ve teknolojilerine katkı sağlamak amacı ile SMA ile mücadelede AR-GE ve validasyon çalışmalarına özel proje çağrısına RAREASY RT-PCR SMA Tanı Kiti ile proje başvurusu yapıldı. Ekibimiz, SMA hastalarının tanı ve teşhisini standart özellikte geliştirmek için yoğun çaba göstermekte ve gerek etkinlik gerekse güvenlik yönünden çalışmalara devam etmeyi hedeflemektedir" sözlerini kullandı.

Dünya genelinde 7 bini aşkın nadir hastalık olduğu biliniyor. Genetik problemlerden kaynaklanan bu hastalıkların birçoğunun tedavisi günümüzde bulunmuyor. Bu hastalıkların tedavilerine yönelik çalışmalar yapılması için Dr. Öğretim Üyesi Cihan Taştan direktörlüğünde organize edilen proje yarışması RaDiChal, nadir hastalıkların tedavisine yönelik çareler bulmak için farklı çalışmalara öncülük ediyor.

RaDiChal 2021 proje yarışmasına ilişkin önemli bilgiler paylaşan Dr. Taştan, "Toplamda 190 öğrenci, 40 takım olmak üzere eğitimler verilerek yarışmacıların projelerini geliştirmelerinde destek sağlandı" diye konuştu ve şu şekilde devam etti: