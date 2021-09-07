Jeff Bezos'tan Yaşlanmayı Tersine Çevirmek İsteyen Şirkete Yatırım!

Bu yılın başlarında yaşlanmayı tersine çevirmek için yola çıkan Altos Labs isimli bir şirket kuruldu. Bazı kaynaklar, MIT Tech Review'a şirketin yatırımcıları arasında Bezos'un da yer aldığını iddia etti.

Altos Labs, bazı kaynakların paylaştığı bilgilere göre insan hücrelerini değiştirmek için teknoloji geliştirmeyi amaçlıyor ve yaşlanma sürecini tamamen tersine çevirmek, yaşlanmayı durdurmak için ünlü milyarder Bezos'tan da yatırım aldı.

Altos Labs, Yaşlanmayı Tersine Çevirmek İstiyor

Şirket, bu yılın başlarında kuruldu ve MIT Tech Review'a göre yıllık 1 milyon dolarlık maaş teklifi ile bilim insanlarının bünyesine katılmasını sağladı. İddialara göre şirketin yatırımcıları arasında Bezos da bulunuyor.

Bezos'un yatırım şirketi Bezos Expeditions, iddialar hakkında iletişime geçildiğinde MIT Tech Review'a konu ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmaktan, kaynakların ileri sürdüğü gibi şirkete yatırım yapıp yapmadığını açıklığa kavuşturmaktan kaçındı.

Bezos, temmuz ayında Amazon CEO'su olarak görevinden ayrılmış ve şubat ayında personele yazmış olduğu bir yazıda zamanını daha çok uzay araştırma şirketi Blue Origin de dahil olmak üzere hayırseverlik arayışlarına ve çok önceden beri ilgilenmek istediği, hayallerini süsleyen projelere ayıracağını söylemişti.

Bu yatırım eğer doğru ise Bezos'un aynı alanda yaptığı ilk yatırım olmadığının altını çizmek gerekiyor. Milyarder daha önce de amacı yaşlanma karşıtı tedaviler sunmak olan şirketine yatırım yapmıştı. Bu şirketin ismi Unity Technologies ve yatırım yaptığı yıl 2018 yılına dayanıyor.

Fareler üzerinde tekniği göstererek 2012 yılında Nobel Ödülü kazanan bilim insanı Shinya Yamanaka'nın da Alto Labs'in bünyesinde yer alacağı belirtildi.

Yamanaka, MIT Tech Review'a göndermiş olduğu bir e-postada şu anda aşılması gereken pek çok engel olmasına rağmen büyük bir potansiyel olduğunu ifade etti. Delaware kayıtları, şirketin ilk olarak nisan ayında kurulduğunu gösterse de Companies House kayıtları, şirketin aslında haziran ayında kurulduğunu gösteriyor.

MIT Tech Review, Altos Labs'ın Kaliforniya, Birleşik Krallık ve Japonya'da enstitü kurmayı planladığını belirtti. İleri sürülen bilgilere göre yaşlanmayı tersine çevirmek isteyen şirket, Rus yatırımcı Yuri Milner'ın Palo Alto'da yaşlanma karşıtı biyoteknoloji konulu iki günlük konferansının ardından kuruldu.