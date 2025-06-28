Türkiye'de İlk! Suyun Üzerinde Güneş Enerji Santrali Kuruluyor!

Türkiye'de enerji sektöründe bir ilk yaşanıyor. Su üzerine yüzer bir güneş enerji santrali kurulması gündemde. Peki bu santralin ülke ekonomisi ve mühendislik alanındaki faydası ne olacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Demirköprü Barajı, YEKA Yüzer GES Projesi İçin Aday Bölge Oldu!

Türkiye’nin enerji dönüşümüne yönelik stratejik adımları hız kesmeden devam ederken bir ilk daha hayata geçiyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye’nin ilk Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) kapsamında geliştirilecek yüzer güneş enerjisi santrali (GES) için Manisa il sınırları içindeki Gediz Nehri üzerinde bulunan Demirköprü Barajı ve HES rezervuar alanı aday bölge olarak belirlendi.

YEKA modeliyle yürütülen projelerde hem özel sektör yatırımları teşvik ediliyor hem de yerli ve yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretiminin önü açılıyor. Bu kapsamda seçilen Demirköprü Barajı geniş su yüzeyi ve teknik altyapı uygunluğu ile yüzer GES kurulumu için önemli bir potansiyel sunuyor.

Proje tamamlandığında Türkiye’de ilk defa kamu güvencesiyle büyük ölçekli bir yüzer GES işletmeye alınmış olacak. Yüzer güneş santralleri karasal alan kullanımını azaltarak enerji üretiminde çevresel sürdürülebilirliği destekliyor. Aynı zamanda baraj göllerinde buharlaşmayı azaltmaları ve yerleşim alanlarına yakın enerji üretim imkânı sunmaları gibi avantajlar sayesinde öne çıkıyor.

Enerji uzmanları bu yeni adımın hem Manisa bölgesi hem de Türkiye genelinde güneş enerjisi potansiyelinin daha etkin kullanılmasına katkı sağlayacağını belirtiyor. Proje kapsamında yatırım süreci ve kapasite detaylarının ilerleyen günlerde resmi ilanlarla duyurulması bekleniyor. Türkiye’nin ilk YEKA yüzer GES adımı olan bu gelişme önümüzdeki yıllarda diğer baraj göllerinde de benzer uygulamaların yaygınlaşmasının önünü açabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...