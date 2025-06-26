Xiaomi Şarjı 21 Gün Giden Yeni Bilekliğini Tanıttı: Fiyatı Çok Ucuz!

Xiaomi, kısa bir süre önce düzenlediği yeni bir lansman etkinliğinde yeni akıllı cihazlarını tanıttı. Şirket, yeni katlanabilir telefonu Mix Flip 2 ve yeni kulaklığı Open Headphones Pro'nun yanı sıra uzun bir süredir konuşulan yeni akıllı bileklik modeli Xiaomi Smart Band 10'u da resmen piyasaya sürüldü.

Lansman etkinliği ile birlikte yeni Xiaomi Smart Band 10 modelinin özellikleri ve fiyatı da belli oldu. Yeni bileklik, şık tasarımı ve uzun pil ömrü, kullanıcı dostu arayüzü ve bütçe dosru fiyatı ile öne çıkıyor.

Xiaomi Smart Band 10 Özellikleri

Yeni Smart Band 10, selefi Smart Band 9'a kıyasla daha büyük bir ekranla geliyor. Yeni modelde 1.72 inçlik bir ekran bulunurken, önceki versiyon 1.62 inç boyutundaydı. Yeni cihaz, eski modele göre nerederyse aynı boyutlara sahip olmasına rağmen daha büyük bir ekran sunmasını yalnızca 2.0 mm kalınlığındaki ince çerçevesine borçlu. Yeni bilekliğin ekranı ayıca, AMOLED teknolojisini korurken, 1.500 nit maksimum parlaklık ve 60 Hz yenlime hızı sunuyor.

Akıllı bileklik, tıpkı önceki modellerde olduğu gibi farklı kayış seçenekleriyle kişiselleştirilebiliyor. Xiaomi, halihazırda piyasaya sürülmüş diğer seçeneklerin yanı sıra yeni “3D örgü” ve “doğal ipek” malzemeden üretilmiş yüksek kaliteli kayışları da resmi olarak satışa sunduğunu açıkladı. Ayrıca kullanıcıların, arayüz tarafında da 200’den fazla saat arayüzü arasından seçim yapabilidiğini de belirtelim.

Spor takibi konusunda oldukça iddialı olan Smart Band 10, 150’nin üzerinde farklı egzersiz modunu destekliyor. Yeni eklenen yüzme modu, kalp atış hızını anlık olarak takip ederken aynı zamanda yüzme stilini cihazın algılayabildiği yeni egzersizler arasında yerini almış durumda. Söz konusu bileklik, 5 ATM su geçirmezlik sertifikasına sahip olmasıyla birlikte su altında güvenle çalışabiliyor.

Sağlık takibi açısından bakıldığında, cihazda gelişmiş kalp atış hızı ve kan oksijen seviyesi takibi sunan yüksek hassasiyetli sensörler yer alıyor. Cihaz, aynı zamanda uyku takibi özelliği sayesinde kullanıcıların uyku kalitesini analiz ederek, daha sağlıklı alışkanlıklar geliştirmelerine yardımcı olabiliyor.

Batarya performansı ise önceki modelde olduğu gibi en dikkat çekici özelliklerden. Yeni Smart Band 10, Always-On Display (AOD) özelliği kapalıyken 21 güne kadar, AOD açıkken ise 9 güne kadar kullanım ömrü sunuyor. Son olarak cihaz, HyperOS 2 işletim sistemi ile çalışıyor.

Xiaomi Smart Band 10'un öne çıkan özellikleri:

Ekran Boyutu: 1,72 inç

1,72 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz Ekran Parlaklığı: 1.500 nit

1.500 nit Boyutlar: 48 x 22,5 x 10,99 mm

48 x 22,5 x 10,99 mm Ağırlık: 27 gram

27 gram Batarya Kapasitesi: 200 mAh

200 mAh Batarya Ömrü: Standart kullanımda Always on Display (AOD) özelliği kapalıyken 21 güne kadar, AOD açıkken 9 güne kadar.

Xiaomi Smart Band 10 Fiyatı

Xiaomi Smart Band 10’un Çin’deki başlangıç fiyatı yaklaşık 37.5 dolar olarak açıklandı. Cihazın standart özelliklerine ek olarak NFC destekli versiyonu ise yaklaşık 44.5 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Ayrıca bilekliğin özel seramik versiyonu ise yaklaşık 53 dolar karşılığında satın alınabiliyor. Smart Band 10’un küresel pazarlardaki satış tarihi ve fiyatlandırması hala belirsizliğini koruyor.

Varsayılan Smart Band 10: 37.5 dolar

NFC destekli versiyon: 44.5 dolar

Seramik tasarımlı versiyon: 53 dolar

Peki siz yeni Xiaomi Smart Band 10 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...