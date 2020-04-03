Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 425 Oldu! Vaka Sayısı Yükseldi

Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. Koca yeni rakamları açıkladı.

Toplam Vaka Sayısı 20.921 Oldu!

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

"İyileşen 69 hastamız daha var. Kayıp sayımız düne kıyasla az. Tablonun bütünü ise bize şunu söylüyor: Temas içinde olmamalıyız, araya mesafe koymalıyız, kendimizi izole etmeliyiz. Virüsün yayılmasını tedbirleri uygulayarak durdurabiliriz."

Koca, bugün 16 bin 160 test yapıldığını, 2.786 yeni vaka olduğunu ve 69 can kaybı yaşandığını belirtti.

2 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 20.921 oldu. Can kaybı ise 425'ya yükseldi. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.251, iyileşen hasta sayısı ise 484 olarak açıklandı. Entübe hasta sayısının 867 olduğu duyuruldu.

İyileşen 69 hastamız daha var. Kayıp sayımız düne kıyasla az. Tablonun bütünü ise bize şunu söylüyor: Temas içinde olmamalıyız, araya mesafe koymalıyız, kendimizi izole etmeliyiz. Virüsün yayılmasını tedbirleri uygulayarak durdurabiliriz



🔍 https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/I2PH5la906 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 3, 2020

Yakın temas yolu ile bulaşan koronavirüsün henüz herhangi bir tedavisi bulunmamakta. Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Vatandaşlara gerek duyulmadıkça evden çıkılmaması önerilmekte.

Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız gerekmekte.