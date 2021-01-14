Türkiye’de Uygulanan Aşının İlk Yan Etkileri Açıklandı!

Türkiye’de uygulanan aşının ilk yan etkileri belli oldu. SinoVac Biotech firması tarafından geliştirilen CoronaVac aşısı olan Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, aşının ilk yan etkilerini duyurdu. Doç. Dr. Kayıpmaz tarafından yapılan açıklama ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Türkiye’de Uygulanan Aşının Yan Etkileri Neler?

Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte Çin’den getirilen CoronaVac aşısını yaptırmıştı. Doç. Dr. Kayıpmaz, CoronaVac aşısının yan etkileri ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Bilim Kurulu üyesi, aşı yaptırdıktan sonra meydana gelen yan etkilerin 48 saat içinde sonlandığını söyledi.

Aşı olduktan sonra uygulama noktasında hafif ağrı meydana geldiğini belirten Doç. Dr. Kayıpmaz, “Bunun dışında baş ağrısı, yorgunluk, kas-eklem ağrısı gibi istenmeyen yan etkiler. 48 saat içinde de sonlanıyor bunlar. Aşıya bağlı alerjik reaksiyonlar gözlenebiliyor nadir de olsa. Aile sağlığı merkezleri ve hastanelerde bu durumlara karşı gerekli önlemler alınmış durumda. Aşı olan kişi 15 dakika boyunca izleniyor. Beklenmedik alerjik reaksiyona karşı da önlemlerimiz hazır durumda bekletiliyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Doç Dr. Kayıpmaz, söz konusu platform üzerinden aşılananların anlık takibinin yapılabildiğini ve aşıya ilişkin bütün sorulara yanıt alabildiğini söyledi. Doç. Dr. Kayıpmaz, "Sayfayı güncelliyorum ve an be an aşılanan kişi sayısını görüyorum. Her geçen dakika aşılanan kişi sayısı binlerle artıyor. Çok güzel. Her dakika yenilediğimizde daha fazla kişinin aşılandığını görüyoruz, çok mutlu edici bir durum” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Kayıpmaz, "Nasıl aşı olacaksınız, sonrasında kimlere COVID-19 aşısı uygulanacak, aşıların etki mekanizmasının ne olduğu ve aşılarla ilgili sıkça sorulan sorulara buradan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Aşı çeşitleri, uygulanacak kişiler ve yan etkilerle karşılaştığınızda ne yapmanız gerektiğine dair bilgileri bu platformda bulabiliyorsunuz” ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu şekilde devam etti: