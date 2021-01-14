Önce Kimlere Aşı Yapılacak? Aşıda Öncelikli Meslek Grupları

Önce kimlere aşı yapılacak? Kimler önce aşı olacak? Türkiye'de aşılama başladı. Sağlık çalışanlarına aşı uygulanmaya devam ediyor. Aşıda öncelikli meslek grupları açıklandı. Gelin hep beraber önce kimlere aşı yapılacak yakından bakalım.

Önce Kimlere Aşı Yapılacak?

Sağlık Bakanlığı aşıda öncelikli meslek gruplarını açıkladı. Önce kimlere aşı yapılacağı merak edilenler arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan listede öncelikli meslek grupları şekilde:

1. Aşamada Aşı Yapılacak Olan Kişiler

A. Sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil), tüm (kamu, serbest eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil)

B. Yaşlı, engelli, koruma, evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar.

C.65 yaş üstü bireyler; C1- 85 < yaş üstü bireyler, C2- 80-84 yaş arası bireyler, C3- 75-79 yaş arası bireyler, C4 - 70-74 yaş arası bireyler, C5- 65-69 yaş arası bireyler.

2. Aşamada Aşı Yapılacak Olan Kişiler

A. Hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörler: A1- Milli Savunma Bakanlığı, A2 - İçişleri Bakanlığı, A3 - Kritik görevlerdeki kişiler, A4 - Zabıta, özel güvenlik, A5- Adalet Bakanlığı, A6 - Cezaevi, A7 - Eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), A8 - Gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), A9 - Taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar.

3. Aşamada Aşı Yapılacak Olan Kişiler

A. Kronik hastalığı olan kişiler: A1a - 40-49 yaş arası bireyler, A1b - 30-39 yaş arası bireyler, A1c - 18-29 yaş arası bireyler.

B. Diğer gruplar: B1- 40-49 yaş arası bireyler, B2-30-39 yaş arası bireyler, B3- 18-29 yaş arası bireyler.

4. Aşamada Aşı Yapılacak Olan Kişiler

Aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlar.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritası yer alıyor. Bu haritada üzerinden nerelerde koronavirüs var olduğu bölgelerin ne kadar derecede riskli olduğu görülüyor. Aynı zaman HES kodu işlemleri de uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.