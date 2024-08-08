Türkiye'nin En Büyük 500 Bilişim Şirketi Belli Oldu: Zirvedeki İsimler Şaşırtmadı

Türkiye'nin önde gelen bilişim ve teknoloji firmalarının kendi aralarında değerlendirildiği "Bilişim 500 Araştırması"nın sonuçları, Tarihi Emek Sineması'nda düzenlenen törenle açıklandı. Törenle birlirkte ülkemizin en büyük 500 bilişim şirketi belli oldu. Detaylar haberde.

Türkiye Bilişiminin Zirvesinde Mobil Operatörler Yer Alıyor

Bu yıl "Evren Boşlukları Sevmez" sloganıyla düzenlenen Bilişim 500 etklinliğine, ülkemizden pek çok iş insanı ve sektör temsilcileri ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Hakan Yurdakul da katıldı.

2024 yılı için düzenlenen tören sırasında 2023 listesine giren şirketlerin, 2022'ye kıyasla yüzde 93 büyüdüğü belirtilirken listeye 74 yeni şirketin eklendiği de aktarıldı. Ayrıca yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında da büyük ilerleme olduğu ifade edildi. Etkinliğin ardından Türkiye'nin en büyük 500 bilişim şirketi sıralaması da tekrardan güncellendi.

Şirketlerin yıllık ciro değerleri göre genel ve kendi kulvarlarında sıralandığı araştırma sonucu listenin ilk 10 sırasında kendine yer bulan firmalar şu şekilde:

Turkcell Türk Telekom Vodafone Indeks Bilgisayar Teknosa Arena Bilkom Bilişim Penta Teknoloji Ingram Micro KoçSistem

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirmeyi unutmayın!