Türkiye'nin En Çok ve En Az Kazandıran Sektör ve Meslekleri Belli Oldu!

TÜİK, Türkiye'nin cinsiyet, meslek ve eğitim durumu baz alındığında en çok ve en az kazandıran sektörlerini açıkladı.

TÜİK, 2022 Kazanç Kapısı İstatistikleri'ni yayınladı. Yayınlanan rapora göre 2022 yılında aylık kişi başı kazanç ortalama 12.450 TL olarak belirtildi.

En Yüksek Ortalama Kazanç: Finans ve Sigorta Faaliyetleri

Ücretli çalışanların brüt kazançları, ekonomik faaliyet üzerinden incelendiğinde, en yüksek yıllık ortalama brüt kazanç 293 bin 511 TL ile finans ve sigorta faaliyetlerinde oldu.

Finans ve sigorta faaliyetlerini 284 bin 842 TL ile bilgi ve iletişim, 229 bin 108 TL ile kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor faaliyetleri izledi.

En Düşük Ortalama Kazanç: Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri

En düşük yıllık ortalama brüt kazançlar ise sırasıyla 99 bin 290 TL ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, 102 bin 109 TL ile gayrimenkul faaliyetleri ve 104 bin 768 TL ile inşaat sektörleri oldu.

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