Zeka Testi Merkezi isimli internet sitesine ait bir araştırmaya göre Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu.

Hâlihazırda IQ testi hizmeti veren Zeka Testi Merkezi, bu sonuçlar ve kendi gerçekleştirdiği araştırmalar ışığında yayınlamış olduğu raporda Türkiye'nin en zeki illerini sıraladı.

Site üzerinde belirtildiği üzere araştırmaya toplamda 1 milyon 214 bin 505 kişinin katıldığı belirtilirken, Türkiye'nin en zeki şehri 105.20 IQ ortalamasıyla Eskişehir oldu.

Türkiye'nin En Zeki Şehirleri

Eski̇şehi̇r: 105.20 IQ Ankara: 104.91 IQ İ̇zmi̇r: 104.51 IQ Muğla: 104.12 IQ Çanakkale: 104.02 IQ İstanbul: 104.02 IQ Kocaeli̇: 103.85 IQ Balikesi̇r: 103.59 IQ Bursa: 103.47 IQ Kırklareli̇: 103.36 IQ Trabzon: 103.37 IQ Antalya: 103.29 IQ Tekirdağ: 102.82 IQ Zonguldak: 102.68 IQ Yalova: 102.58 IQ Karaman: 102.52 IQ Uşak: 102.37 IQ Konya: 102.36 IQ Rize: 102.32 IQ Denizli: 102.14 IQ Bartın: 102.13 IQ Sakarya: 101.78 IQ Kırşehir: 101.74 IQ Kütahya: 101.65 IQ Kayseri: 101.42 IQ

Peki siz bu liste hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.