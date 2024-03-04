Türkiye Obezite Araştırma Derneği Açıkladı: En Obez ve En Fit İller Belli Oldu!

Türkiye Obezite Araştırma Derneği, ülkenin en obez ve en fit şehirlerini belirlemek için veri topladı. Çok ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilen obezite, (tip 2 diyabet, bazı kanser türleri gibi) Türkiye 200 ülke arasında kadınlarda 42. sırada erkekler ise 60. sırada yer alıyor.

Dünya Sağlık Örgütü En Obez ve En Fit Şehirleri Açıkladı

Dünya Sağlık Örgütüne göre, Türkiye %66.8 ile Avrupa genelinde birinci sırada yer alıyor. Türkiye Obezite Araştırma Derneği'ne göre ise en obez şehir Adana, en fit şehir ise Erzurum.

Uzmanlar Adana'yı sağlıklı beslenme ve egzersiz yapmaları konusunda uyarıyor ve teşvik etmeye çalışıyor. Araştırma Hastanesi Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kuntay Kaplan şöyle bir açıklama yaptı:

''Adana’nın obezitenin en sık görülen il olmasının sebebi gece yeme alışkanlığının, mutfağının zengin olmasından kaynaklanmaktadır. Hastalarımıza obeziteden korunma anlamında düzenli spor yapmalarını, düzenli fiziksel aktivite bulunmalarını ve düzenli beslenmeleri konusunda çağrıda bulunuyoruz.''

Bunun üzerine Türkiye'de her 3 kişiden 1'inin obez olduğunu açıklayarak devam etti:

''Obezite, dünyada ve ülkemizde sıklığı giderek artmakta olan çok ciddi bir halk sağlığı problemi haline gelmiştir. Maalesef günümüzde ciddi problemlere yol açmaktadır. Vücut kitle endeksi parametrelerini kullanarak bunu hesaplıyoruz. Vücut kitle endeksi 18.5-25 arası normal kilolu, 25-30 arası kilolu gruba girerken 30’un üzerine çıktığı zaman biz obeziteden bahsediyoruz. 30-35 arası sınıf 1, 35-40 arası sınıf 2, 40’ın üzeri ise artık sınıf 3 obeziteye girmektedir.''