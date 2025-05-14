F-35'e Rakip: Türkiye'nin Eurofighter Satın Alım Takvimi Netleşti!

Türk Hava Kuvvetleri envanterini yenileme çalışmaları altında yeni uçak modellerinin satın alımı uzun zamandır gündemde. Bu kapsamda Eurofighter ve F-35 gibi farklı savaş uçaklarının satışıyla alakalı görüşmeler sürüyor. Özellikle F-35 ile ilgili satın alım sorunları yaşanırken bir yandan da Eurofighter için ilgili ülkeler ile görüşmeler yapan Türkiye, satın alma takvimini netleştirmeyi başardı. İşte detaylar

Türkiye, Eurofighter ve C-130J Alımı İçin Takvimi Netleştirdi

Türkiye'nin Eurofighter satın alımı için İngiltere ile yürüttüğü görüşmeler sonuç vermeye başladı. Buna göre ülkemiz, filosuna 20 adet Eurofighter Typhoon T4 ve 20 adet T5 savaş uçağı katacak. Teslimatlar ise iki aşamada gerçekleşecek.

T4 modelleri 2027'de daha gelişmiş sistemlerle donatılmış T5 varyantları ise 2028 yılında envantere eklenecek. Bu takvim, hava kuvvetlerinin kısa vadede modernleşme sürecine girmesini sağlayacak. Söz konusu tedarik yalnızca yeni üretim savaş uçaklarıyla sınırlı değil.

İngiltere envanterinde yer alan 2 adet Eurofighter T1 modelinin de ikinci el olarak Türkiye’ye devri planlanıyor. Bu uçakların aktif kullanım mı yoksa eğitim ve teknik test amaçlı mı değerlendirileceği henüz netleşmiş değil.

Ancak bu hamle, Typhoon platformunun teknik adaptasyonu konusunda Türkiye’ye zaman kazandırabilir. Ayrıca aynı paketin içerisinde 12 adet C-130J nakliye uçağının da yer alması, hava lojistiği açısından kayda değer bir kapasite artışını beraberinde getirecek.

Bu çok yönlü anlaşmanın en dikkat çekici maddesi ise İngiltere’nin imha sürecine ayırdığı 28 adet Eurofighter T1 savaş uçağını Türkiye’ye bedelsiz olarak hibe edecek olması. Bu karar, yalnızca niceliksel bir takviye anlamı taşımıyor.

T1 uçaklarının, eğitim filosu oluşturma, yedek parça tedariği ya da teknolojik analiz amaçlı kullanımı gündeme gelebilir. Bu gelişme, Türkiye’nin uçak modernizasyon altyapısına ve mühendislik kapasitesine dolaylı katkı sunabilecek potansiyele sahip.

Bu tedarik paketi, hem savaş hem de nakliye kapasitesi bakımından Türk Hava Kuvvetleri’nin önümüzdeki yıllarda daha esnek ve etkin bir yapı kazanmasına imkan tanıyacak. Aynı zamanda Eurofighter platformunun sisteme entegre edilmesiyle, radar teknolojileri, elektronik harp kabiliyeti ve çok rollü görev profilleri açısından yeni bir dönem başlayacak.

Bu süreç, Türkiye’nin hava gücüne olduğu kadar savunma iş birlikleri ağındaki konumuna da doğrudan katkı sağlayacak.Teslimatların başlamasıyla birlikte, Türkiye yalnızca envanterine yeni uçaklar katmakla kalmayacak, aynı zamanda bu platformlarla birlikte gelecek teknolojik know-how ve operasyonel tecrübeyle stratejik hava yeteneklerini yeni bir seviyeye taşıyacak.

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