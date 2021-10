Türkiye Eurovision 2022'de olacak mı? Eurovision'un resmi sayfasından yapılan paylaşım sonrasında yarışmanın detayları da resmiyet kazandı. Son yarışmalara haksız puanlama gerekçesiyle katılmayan Türkiye, 2022 için yeşil ışık yakmıştı.

Son olarak Måneskin isimli grubun kazandığı Eurovision 2022 detayları belli oldu. 2022'nin Mayıs ayında gerçekleştirilmesi planlanan etkinliğin İtalya'da düzenlenmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz birkaç ay önce çıkan haberlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Eurovision ekibiyle görüştüğü ve belki de 2022 yılı itibarıyla şarkı yarışmasına katılabileceği dile getirilmişti. Ancak Eurovision 2022 katılacak ülkeler listesinde Türkiye yer almadı.

Eurovision'un uluslararası bir yıldız kazanma fırsatı olarak geçerliliği, bu yılın kazananları Måneskin'in başarısıyla son zamanlarda hiç olmadığı kadar iyi kanıtlandı.

Rock grubu, aynı anda iki İngiltere'nin En İyi 10 single'ını çıkaran ilk İtalyanlar olarak tarihe geçti ve Resmi Tekler Listesi İlk 10'unu kırmak için çok seçkin bir Eurovision sanatçıları listesine katıldılar.

Eurovision 2022, Mayıs 2022'de Torino'daki PalaOlimpico Arena'da gerçekleştirilecek. Yarı finaller 10 ve 12 Mayıs'ta, final seti ise 14 Mayıs 2022'de yayınlanacak.

🌟 41 countries will participate in Turin 2022! 🌟



📰 Read all about them right here: https://t.co/llwnZKmanY #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/c5i3es1KTa