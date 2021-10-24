Türkiye Eurovision 2022'de olacak mı? Eurovision'un resmi sayfasından yapılan paylaşım sonrasında yarışmanın detayları da resmiyet kazandı. Son yarışmalara haksız puanlama gerekçesiyle katılmayan Türkiye, 2022 için yeşil ışık yakmıştı.

Son olarak Måneskin isimli grubun kazandığı Eurovision 2022 detayları belli oldu. 2022'nin Mayıs ayında gerçekleştirilmesi planlanan etkinliğin İtalya'da düzenlenmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz birkaç ay önce çıkan haberlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Eurovision ekibiyle görüştüğü ve belki de 2022 yılı itibarıyla şarkı yarışmasına katılabileceği dile getirilmişti. Ancak Eurovision 2022 katılacak ülkeler listesinde Türkiye yer almadı.

Eurovision'un uluslararası bir yıldız kazanma fırsatı olarak geçerliliği, bu yılın kazananları Måneskin'in başarısıyla son zamanlarda hiç olmadığı kadar iyi kanıtlandı.

Rock grubu, aynı anda iki İngiltere'nin En İyi 10 single'ını çıkaran ilk İtalyanlar olarak tarihe geçti ve Resmi Tekler Listesi İlk 10'unu kırmak için çok seçkin bir Eurovision sanatçıları listesine katıldılar.

Eurovision 2022, Mayıs 2022'de Torino'daki PalaOlimpico Arena'da gerçekleştirilecek. Yarı finaller 10 ve 12 Mayıs'ta, final seti ise 14 Mayıs 2022'de yayınlanacak.

🌟 41 countries will participate in Turin 2022! 🌟



📰 Read all about them right here: https://t.co/llwnZKmanY #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/c5i3es1KTa — Eurovision Song Contest (@Eurovision) October 20, 2021

Türkiye Eurovision 2022'de aday değil

Türkiye ilk olarak 2013 yılında puanlama sistemindeki haksızlıktan dolayı Eurovision’dan çekilmişti. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren tarafından yapılan açıklamada yarışma ile ilgili tekrar görüşmelere başlandığını dile getirilmişti.

Eren, "Eurovision’un başına Kuzey Avrupa’dan çok iyi biri geldi. Bence bu sene çok başarılıydı. Uzun zaman sonra güzel bir yarışma yaptılar. Yeni gelenle bizim arkadaşlar görüşmeye başladı. Ne olur bilemem" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye yarışmaya ilk kez 1975 yılında katılmıştı. Yarışma boyunca en büyük başarısını 2003 yılında Sertab Erener’in birinciliğiyle alan Türkiye, 2022 Eurovision Şarkı Yarışması’nda yer almayacak.

2022 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılacak ülkeler ise tam olarak şöyle:

Arnavutluk, Avustralya, Ermenistan, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, İsrail, İtalya, Letonya, Litvanya, Malta, Moldova, Karadağ, Hollanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, San Marino, Sırbistan, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Ukrayna, İngiltere.

Peki ya siz Türkiye'nin 2022 Eurovision'da olmamasını nasıl yorumluyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.