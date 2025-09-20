Yılan Hikayesine Döndü: F-35 Konusu Yine Gündemde!

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki F-35 konusu yine açıldı. "F-35 satın alınacak mı alınmayacak mı?" şeklindeki ikilemler devam ederken ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın F-35 konusu başta olmak üzere bir araya geleceklerini bildirdiler. İşte konuyla ilgili detaylar...

Türkiye F-35 Alacak Mı? Görüşmeler Devam Ediyor!

ABD Başkanı Donald Trump, 25 Eylül’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Beyaz Saray’da ağırlayacağını duyurdu. Paylaşımında, “Cumhurbaşkanı ile Boeing uçaklarının büyük çaplı alımı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu şekilde sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı dahil birçok ticaret ve askeri anlaşma üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben her zaman çok iyi bir ilişkiye sahip olduk. Onu 25’inde görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum!” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yaptığı paylaşımda, “Değerli mevkidaşım ve dostum ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile Beyaz Saray’da yapacağımız görüşmede, kapsamlı stratejik ilişkilere sahip olduğumuz müttefikimiz ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konuyu ele alacağız. Başkan Trump ile yapacağımız görüşmenin, ortak küresel barış vizyonumuz çerçevesinde bölgemizdeki savaş ve çatışmaların durmasına katkı sunacağına, ülkelerimiz arasındaki işbirliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum.” sözlerine yer verdi.

Türkiye, 2002 yılında F-35 programına ortak üretici olarak katıldı. 2019’da S-400 hava savunma sistemlerinin alımı nedeniyle programdan çıkarıldı. Bu gelişme hem uçakların teslim edilmemesine hem de Türkiye’nin üretim zincirindeki rolünün sonlandırılmasına yol açtı. Sonraki yıllarda Türkiye MMU KAAN projesi ve farklı tedarik seçenekleriyle hava gücünü modernize etmeye yöneldi.

ABD tarafıyla yürütülen görüşmelerde F-16 modernizasyonu ve yeni F-16 alımı gündeme gelirken, F-35 konusu da zaman zaman yeniden açıldı.