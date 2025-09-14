İspanya'da F-35 Krizi: MMU KAAN İçin Yeni Müşteri Mi?

Son dönemlerde tüm Avrupa ülkeleri yeni savaş uçağı ve hava araçları alımları yapıyor. Bu noktada farklı ülkelere verilen siparişler anlık kararlar neticesinde değiştirilebiliyor veya iptal edilebiliyor. İspanya'da F-35 satın alımını iptal eden ülkeler kervanına eklendi. İşte konuyla ilgili detaylar...

İspanya F-35’ten Vazgeçti: MMU KAAN’a Kapı Açılıyor mu?

Avrupa’da savunma dengeleri hızla değişiyor. Özellikle hava kuvvetleri modernizasyonunda alınan kararlar, geleceğin savaş uçağı projelerini doğrudan etkiliyor. İspanya’nın geçtiğimiz haftalarda aldığı yeni karar da bu tartışmaları yeniden alevlendirdi.

ABD üretimi F-35 savaş uçağının satın alınması uzun süredir İspanya’nın gündemindeydi. Ancak Madrid yönetimi, son aşamada bu planı rafa kaldırdı. Reuters’ın geçtiği bilgilere göre ülke savunma bütçesinde önceliği Avrupa merkezli projelere verme kararı aldı. Bu da F-35 için ayrılan payın iptal edilmesi anlamına geliyor.

İspanya’nın bu kararı yeni bir soru işaretini beraberinde getirdi: F-35’in boşluğunu hangi uçak dolduracak? Savunma medyasında yer alan analizlere göre Türkiye’nin geliştirdiği Milli Muharip Uçak KAAN, bu noktada öne çıkan seçeneklerden biri olabilir. 2024 yılında ilk uçuşunu gerçekleştiren MMU KAAN, dahili silah istasyonları, gelişmiş radar sistemleri ve yüksek manevra kabiliyetiyle Avrupalı ülkelerin ilgisini çekmeye başladı.

İspanya’nın hali hazırda Eurofighter Typhoon filosu bulunuyor. Ayrıca uzun vadede Fransa ve Almanya ile birlikte yürütülen FCAS (Future Combat Air System) programına yatırım yapıyor. Ancak FCAS’ın 2040’tan önce tam anlamıyla devreye girmesi beklenmiyor. Bu nedenle kısa ve orta vadeli bir çözüm için KAAN gibi yeni projeler değerlendirilebilir. Defence Security Asia’nın aktardığına göre,ortak üretim veya teknoloji paylaşımı ihtimali de İspanya’nın ilgisini artırabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...