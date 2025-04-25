Bir Öyle Bir Böyle: ABD'nin F-35 Kararı Yine Değişti! (Bu Kez Olumlu!)

Türkiye F-35 alacak mı sorusunun cevabı her yeni görüşmede tekrar değişiyor. Konuyla ilgili olarak Pentagon yani Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı görüş değişikliğine gitti. Yeni karara göre Türkiye'nin F-35 sahibi olması Ege Denizi üzerindeki dengelerin bozulmasına sebep olmayacakmış. Peki bu kararın altındaki asıl sebep ne? İşte konuyla ilgili detaylar...

Yeşil Işık Yandı Mı? Yoksa Sadece Bir Parmak Bal Mı Aldık?

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye'nin beşinci nesil F-35 savaş uçağı satın alma talebi doğrultusunda değişikliğe gitmiş olabilir. Yunan merkezli Kathimerini gazetesinin aktardığı bilgilere göre, ABD tarafı artık Türkiye’nin F-35 programında yer almasının Ege’deki güç dengelerini sarsmayacağı görüşünü savunuyor. Konuyla ilgili hatırlatma yapmamız gerekirse bundan aylar öncesinde yapılan toplantılarda Türkiye'nin F-35 yerine F-16 Block 70 uçakları ve Block 70 modernizasyon kitlerinin satın alması gerektiği bildirilmişti.

Bahsi geçen kararın yanındaysa Yunanistan'a F-35 satışı için yeşil ışık yanmıştı. Buna göre Yunanistan'ın F-35 satın alırken Türkiye'nin almaması ile birlikte Ege Denizi üzerindeki dengeler eşitliği sağlanmış oluyordu. Yunan gazetesi tarafından yayınlanan haberin devamında ise Washington yönetiminin geçmişte Yunanistan’a teknoloji temelli bir üstünlük sağlamayı öncelediği belirtiliyor. Bu yaklaşım, Ege’deki sayı üstünlüğünü elinde bulunduran Türkiye’ye karşı Yunanistan’a bir dengeleme aracı sunmayı amaçlıyordu. Ancak Kathimerini, son dönemde ABD'nin her iki ülkeye eş mesafede durma politikasını daha fazla ön plana çıkardığını ifade ediyor.

İsrail kaynaklı iddialara göre, Netanyahu’nun Ankara’ya yönelik Amerikan savunma ürünleri satışının kısıtlanması yönündeki beklentisi, Donald Trump ile yaptığı görüşme sonrası zayıflamış görünüyor. Kathimerini gazetesine göre, bu durum Pentagon’un Türkiye’nin F-35 filosuna katılımını artık tehdit olarak değerlendirmemesine zemin hazırladı. Ayrıca haberde, Türkiye’nin dış politikadaki duruşunun hem Yunanistan hem de İsrail tarafından benzer şekilde yorumlanmasının Washington’da dikkat çektiği aktarılıyor.

Türkiye, F-35 savaş uçağı programının ilk endüstriyel ortaklarından biri olarak projede aktif rol almış, ancak S-400 hava savunma sisteminin tedarik edilmesinin ardından süreçten çıkarılmıştı. Bu süreçte Türkiye için üretilen altı adet F-35A tipi uçağın teslim edilmediği ve hâlen ABD’de depolandığı biliniyor. Mevcut durumda, Türkiye’nin programa geri dönüşünün tedarikçi mi yoksa yeniden ortaklık düzeyinde mi olacağı konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Kathimerini, bu sorunun yanıtının yaklaşan Trump-Erdoğan görüşmesinde şekillenebileceğini vurguluyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...