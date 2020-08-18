Türkiye Genelinde Yarın "Kapsamlı" Koronavirüs Denetimi Yapılacak

Devlet, koronavirüse karşı alınan tedbirleri sürekli güncellese de vatandaşların çoğunluğu tedbirlerin uygulanmadığını düşünüyor. Denetimlerin yapılmamasından şikayetçi olan vatandaş için iyi haber geldi. Yarın ülke genelinde valilerin yönetim ve koordinasyonunda kapsamlı olarak koronavirüs denetimi yapılacağı belirtildi. Denetimlerde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir iş kolu için alınan tedbirlere bakılacak.

Covid-19 Tedbirleri Denetimleri Konulu Genelge Valiliklere Gönderildi

İçişleri Bakanlığı, 81 il Valiliğine “Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri” konulu genelge gönderdi. Genelgede, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında şu anda içinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürüldüğü belirtildi.

Ülke Genelinde Kapsamlı Denetim

Kontrollü sosyal hayat döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin düzenli olarak denetlenmesi amacıyla 81 İl Valiliği talimatlandırıldığı hatırlatılatıldı. Yarın ülke genelinde yapılacak denetimlerle ilgili şu bilgilere yer verildi: