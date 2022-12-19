Türkiye'nin Güncel Nüfusu Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın sonlarına yaklaştığımız günlerde güncel nüfus verilerini paylaştı. Buna göre Türkiye'nin güncel nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi olarak açıklandı.

İlk kez 1927 yılında yapılan nüfus sayımında 13 milyon 648 bin 270 kişi olan Türkiye nüfusu, son açıklanan verilerle birlikte 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Bu verilerle ilgili en önemli nokta, hesaplanan veri 2021 yılının verilerini kapsıyor.

Türkiye'nin Güncel Nüfusu 84 Milyon 680 Bin 273 Kişi

Nüfus artış hızı ise 1935'te binde 21,1'ken, 2021 yılında binde 12,7 olarak kaydedildi. Erkek nüfus ile kadın nüfus ise son sayımda oldukça yakın çıktı. 42 milyon 428 bin 101 erkek nüfusa kıyasla kadın nüfusu ise 42 milyon 252 bin 172 kişi olarak kaydedildi.

TÜİK, yaşlı nüfusun arttığını ve ortanca yaşın yükseldiğini belirtti. Nüfus geneline bakıldığında çocuk ve gençlerin toplam nüfus içindeki oranı önemli ölçüde azaldı.

Türkiye'deki Yabancı Nüfusun Ülkeye Dağılımı

Türkiye'deki yabancı nüfusun ülkeye dağılımı da açıklandı. En çok ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşlar %18 ile Irak oldu.

TÜİK, okuma yazma oranından mezuniyet durumlarına kadar mevcut nüfusa dair pek çok detayı da paylaştığı dökümana ekledi. Tüm detayları buradan inceleyebilirsiniz.