Türkiye'nin İkinci Nükleer Santrali Kuruluyor: Kim İnşa Edecek?

Türkiye'nin ilk nükleer santralinin inşası Mersin Akkuyu'da sürerken, bugün yaşanan yeni bir gelişmeye göre ikinci nükleer santralin inşası da çok yakında başlayacak. Peki yeni nükleer santrali kim inşa edecek?

2023 yılında Nükleer Düzenleme Kurumunun vermiş olduğu izinle Mersin Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşasına başlanmış ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde tam kapsamlı ayarlama ve çalıştırma aşamalarına geçileceği duyurulmuştu.

İkinci Nükleer Santrali de Rosatom Üstlenecek

O dönemde de ortaya çıkan gelişmeler, bu nükleer santralin ilk ama son olmayacağı belirtiliyordu. Bu süreçte geçtiğimiz yıl ikinci nükleer santralle ilgili olarak Rusya, Güney Kore ve Çin ile görüşmeler gerçekleştirilmişti.

Türkiye'nin ikinci nükleer santralinin inşası Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Genel Müdürü Aleksey Lihaçev'in açıklamasına göre Rosatom firmasına verildi. Rus Rosatom aynı zamanda Mersin Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşasını sürdüren firma.

Rosatom Genel Müdürünün yaptığı açıklamada yeni nükleer santral inşaat sahasının adının Sinop olacağı belirtildi. Rosatom firması, inşa süreci boyunca Türk yetkililerle devamlı olarak müzakerelerde olacaklarını ve projenin tüm detaylarını görüştüklerini belirtti.

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