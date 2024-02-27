Elektrikli Araçlar İçin Yeni Atılım: Talaştan Batarya Üretilecek!

Yeni Zelandalı şirket, elektrikli araç batarya sorununa talaş çözümü getirdi. Bu şirket ıskarta halindeki talaşı sentetik grafite dönüştürerek önemli bir gelişme gerçekleştirdi.

Bu gelişme ile bataryalar için gerekli olan grafit konusunda dünyanın Çin'e olan bağlılığının azalması bekleniyor.

CarbonSpace isimli bu şirket, talaştan elde edilen grafitin diğerlerine göre daha sürdürülebilir olduğunu, bu sayede lityum-iyon bataryalar için daha fazla Çin'e bağlı kalınmayacağını söyledi.

Şirketin Açıklamaları Ne Yönde?

Araç bataryaları için büyük önem taşıyan grafit doğada bulunan ve madenciliği yapılan bir madde. Sentetik grafit ise petrol ürünlerinden üretiliyor. Bunlara dayanarak CEO Ivan Williams, talaştan geliştirilen grafitin daha çevreci olduğunu savunuyor.

Ek olarak Williams, şunları da söylüyor:

''Geleneksel şekilde sentetik grafit üretmek için fosit yakıt temelli hammaddeler kullanılıyor. Üretilen her bir ton grafit için 35 tonluk karbondioksit salınımı yapılıyor.''

CarbonSpace'in sisteminin çok fazla talaş gereksinimi olacağı konusundaki söylentilere Williams, Avrupa ve Kuzey Amerika'da her yıl üretilen ormancılık ürünlerinin yüzde 5'inden azını kullanarak, küresel grafit ihtiyacının yarısını karşılayabileceklerini açıklayarak cevap verdi.

2030'a kadar grafitte küresel gereksinim açığının 777 bin tona kadar ulaşması bekleniyor.