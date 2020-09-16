Türkiye'de İlk Koronavirüs Aşısı Bugün Vurulacak!

Türkiye'de ilk Covid-19 aşısı bugün vurulmaya başlanacak ve bir hafta ile 10 gün içinde 1200-1300 arası kişi aşılanacak. İşte tüm merak edilenler.

Türkiye'de İlk Covid-19 Aşısı Bugün Vurulacak

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın aktardığı habere göre, ağırlıklı olarak sağlık personelinden oluşan kişileri kapsayacak ilk tur aşılamanın ardından kısa bir tetkik sürecine girilecek ve bu kişilerde bir etki yapıp yapmadığına bakılacak.

Bir hafta ile 10 gün sonra ilk aşılmanın ardından 13 bin kişinin ikinci grup aşılamasına geçilecek. Bu gruptakiler de yine ağırlıklı olarak sağlık personeli ve risk grubunda bulunan insanlar olacak.

Muharrem Sarıkaya'nın Sağlık Bakanlığı çevrelerinden aldığı bilgiye göre, bugün 25 merkezde öncelikle sağlık çalışanlarına yapılacak aşı daha önce Çin ile birlikte Endonezya, Brezilya, Bangladeş’in de arasında bulunduğu çok sayıda ülkede 10 bin kişiye uygulandı.

Aşı Ankara’da Hacettepe’nin yanında Ankara Hastanesi, Şehir Hastanesi’nin de arasında bulunduğu bazı hastanelerde yapılacak. İstanbul’da Marmara, İstanbul Üniversitesi Tıp fakülteleri ile birlikte özel hastanelerde de uygulanacak. Ayrıca, İzmir, Kayseri, Gaziantep, Malatya’nın da arasında bulunduğu illerde bazı hastaneler merkez olarak belirlendi.

Hedef 10 gün içinde 1200-1300 sağlık görevlisini aşılandıktan sonra, yine gönüllülük esasına göre başvuranlar arasından, ağırlıkla kronik hastalığı bulunan 13 bin kişinin aşılanması. Öngörülen sürenin 3 ay olduğu söylenmekte.

Aşı olanlar 14 gün sonra aynı merkezlere giderek ikinci kez aynı aşıdan olacaklar. Yani bir kola aynı aşıdan iki doz verilecek. Verilerin Türkiye ve diğer ülkelerden toplandıktan sonra Dünya Sağlık Örgütü'ne ileticeği söyleniyor. Sağlık Bakanlığı tarafından detaylar açıklanır ise sizleri bilgilendireceğiz.