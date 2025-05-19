Türkiye’de Bir İlk: Yoldan Müzik Sesleri Yükseliyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk "Melodili Yol" projesinin Ankara'nın Nallıhan ilçesinde hayata geçirildiğini duyurdu. Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu'nun 21. kilometresindeki Eymir Köyü mevkiinde tamamlanan proje, araçların yol yüzeyindeki özel tasarımlar sayesinde müzik dinlemesine olanak sağlıyor.

Melodili Yol Nasıl Çalışıyor?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sistemin çalışma prensibini açıklarken yol yüzeyine belirli aralıklarla yerleştirilen girintilerin, araçlar belli bir hızla geçtiğinde titreşim oluşturduğunu ifade ediyor.

Bu titreşimlerin farklı frekanslarda notalara dönüştüğünü ve Mozart'ın Türk Marşı gibi belirli bir melodinin ortaya çıktığı belirtiliyor. Sürücüler sabit hızda ilerlerken bu müziği net şekilde duyabiliyor.

Projenin Nallıhan Davutoğlan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na uzak bir konumda 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında tamamlandığı bildiren Bakan Uraloğlu, yurt dışındaki benzer uygulamalarda yaşanan gürültü şikayetleri nedeniyle yerleşim yerlerinden uzak alanların tercih edildiğini belirtiyor.

Yapılan açıklamaya göre melodili yol projesinin ikinci aşaması ise 17 Mayıs'ta Ankara-Eskişehir Devlet Yolu'nun Sivrihisar çıkışında bulunan Kertek mevkiinde uygulanmaya başlanacak.

İşte melodili yoldan yükselen Türk Marşı:

🔴 Türkiye'de ilk kez melodili yol yapıldı.



▪Belirli bir hızla ilerleyen sürücüler, Türk Marşı’nı duyabiliyor. pic.twitter.com/sNUjV8dIaU — Conflict (@ConflictTR) May 19, 2025

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