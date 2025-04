Kasislerden Çukurlara Kadar: İstanbul'un Gerçek Yol Koşulları Artık Yandex Maps'te!

Rusya merkezli teknoloji devi Yandex, kısa bir süre önce sevilen navigasyon hizmeti Yandex Maps'e özellikle İstanbul sakinlerini sevindirecek yeni bir özellik ekledi. Platformda şehre özel olarak eklenen yeni HD harita sayesinde, İstanbul’un sokakları son derece detaylı şekilde görüntülenebiliyor.

Aktarılanlara göre yeni HD harita desteği ile birlikte İstanbul’un kalbindeki tam 2.250 kilometrelik yol ağı adeta kullanıcıların telefonuna taşındı. Artık sadece yollar değil; şerit çizgileri, yaya geçitleri, kasisler, park alanları ve trafik adaları gibi en küçük detaylar bile Yandex Maps'te yer alıyor.

İstanbul'un Havalimanı Yolları En Küçük Detayına Kadar Yandex Maps'te

Yandex Maps’in yeni HD harita desteği şu an İstanbul’un her iki yakasında da ana arterleri kapsıyor. Avrupa Yakası’nda Başakşehir ve Küçükçekmece’den başlayarak, Anadolu Yakası’nda Sultanbeyli ve Kartal’a kadar uzanan geniş bir yol ağı an itibariyle HD haritalarda yerini almış durumda. Ayrıca İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı’na giden yollar da yine tüm detaylarıyla haritada görüntülenebiliyor.

HD harita, yol ve sokakların gerçekçi bir şekilde görüntülenebilmesinin yanı sıra sürücülerin kavşaklara yaklaşırken hangi şeritte olmaları gerektiğini önceden bilmelerini de olanak sağlıyor.

Klasik haritalara kıyasla daha geniş açılı dinamik kamera açısıyla çalışan yeni harita desteği, bu yapısı sayesinde kullanıcıların canlı trafik bilgileri, yol çalışmaları gibi önemli detayları da kolayca görebilmesine imkan tanıyor. Ekranın alt kısmında eklenen yeni bildirim bölümü ise sürüş sırasında rotayı takip etmek isteyen kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlıyor.

HD harita desteğine şu anda Android ve iOS cihazların yanı sıra, CarPlay ve Android Auto üzerinden de erişilebiliyor. Bu özellikten faydalanmak için yapmanız gereken tek şey, Yandex Maps'in en güncel sürümünü yükleyip yeni bir rota oluşturmak. HD haritanın şimdilik yalnızca araba ile seyahat modunda çalıştığını da belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...