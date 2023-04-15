Türkiye'nin İlk Özel Yer Gözlem Uydusu Fırlatıldı!

Plan-S adlı uzay teknolojileri şirketi, Türkiye'nin ilk ticari yer gözlem uydusu Connecta T2.1'i SpaceX Falcon 9 roketiyle Transporter 7 görevi kapsamında yörüngesine fırlattı.

Ankara Bilkent Cyberpark'ta kurulan ve Türkiye'nin en hızlı büyüyen özel uzay teknolojileri firması olan Plan-S'in üçüncü uydusu yörüngesine yerleşti. Connecta T2.1, yüksek çözünürlüklü, çok bantlı yer gözlem kamerası sayesinde yeryüzü gözlem görevlerini test edecek.

Connecta T2.1 uydusu, görüntüleme, uzaktan algılama ve uç hesaplama testleri gerçekleştirecek. Tüm tasarım, geliştirme, entegrasyon ve test süreçleri ise Plan-S tarafından gerçekleştirildi.

Connecta T3.1 ve Connecta T3.2 de Fırlatılacak

Plan-S Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İlk uydumuz olan Connecta T1.1, bugüne kadar Dünya etrafında yaklaşık 200 milyon kilometre mesafe kaydetti. İkinci uydumuz Connecta T1.2 ile de Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarının haberleşme testlerini yapmaya devam ediyoruz. Hem uydudan yere hem de yerden uyduyu yüksek hızlı veri transferi testlerimizi başarıyla tamamladık. Üçüncü uydumuz olan Connecta T2.1 ile de yer gözlem konusundaki çalışmalarımız için ilk büyük adımını atmış olduk."

Plan-S CEO'su Tugay Güzel ise "2023 yılının dördüncü çeyreğinde Connecta T3.1 ve Connecta T3.2 adındaki iki uydumuzu eş zamanlı olarak göndereceğiz ve Plan-S olarak geliştirdiğimiz 'uydular arası haberleşme' kabiliyetlerimizi bu uydular ile test edeceğiz. 2024 yılı içerisinde ise IoT haberleşme hizmetleri vereceğimiz uydu takımının ilk uydularını yörüngesine göndermiş ve devreye almış olacağız." dedi.

Connecta T2.1 uydusu, roketten ayrıldıktan sonra tüm Dünya'ya "İSTİKBAL GÖKLERDEDİR! MUSTAFA KEMAL ATATÜRK" mesajını iletti.