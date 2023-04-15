Onay Geldi: Dünyanın En Güçlü Roketi Kalkışa Hazırlanıyor!

SpaceX, Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) onay aldıktan sonra şimdiye kadar yapılmış en güçlü roketin ilk fırlatılışı için 17 Nisan Pazartesi gününü hedefliyor.

Cuma günü yapılan açıklamada, "Kapsamlı bir lisans değerlendirme sürecinin ardından FAA, SpaceX'in tüm güvenlik, çevre, politika, faydalı yük, hava sahası entegrasyonu ve mali sorumluluk gerekliliklerini karşıladığına karar verdi." denildi.

Birinci kademe Super Heavy güçlendirici ve üst kademe Starship uzay aracından oluşan Starship, SpaceX'in Boca Chica, Teksas'taki Starbase tesisinden havalanarak ilk yörünge uçuşunu gerçekleştirecek. SpaceX fırlatma planına sadık kalabilirse roket sadece birkaç gün sonra Türkiye saati ile öğlen 15.00'te havalanacak. Roketin kalkışının canlı yayını SpaceX'in YouTube kanalında paylaşılacak.

Starship'in Uçuşu Sonrası Planlananlar

Merakla beklenen uçuş nispeten kısa sürecek. Starship rampadan ayrıldıktan birkaç dakika sonra birinci kademe Super Heavy güçlendiricisinden ayrılacak. Starship yörüngeye doğru ilerlerken, güçlendirici Meksika Körfezi'ne düşecek. Kurtarılmayacak ancak gelecekteki görevlerde yeniden kullanılabilmesi için güçlendirici üsse kontrollü bir iniş gerçekleştirecek.

Bu arada Starship'in kalkıştan yaklaşık 90 dakika sonra Hawaii yakınlarındaki Pasifik Okyanusu'na alçalıp düşmeden önce yaklaşık 146 mil (235 kilometre) yüksekliğe ulaşması bekleniyor. Super Heavy'de olduğu gibi kurtarma operasyonu yapılmayacak ancak gelecekteki uçuşlarda aracın tekrar kullanılabilmesi için indirilmesi denenecek.

SpaceX'in sahibi Elon Musk, Starship'in ilk uçuşu olacağı için her şeyin plana uygun gitmeyebileceğine dair endişelerini dile getirdi.