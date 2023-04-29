Türkiye'nin İlk Uzay Yolcuları Belli Oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST etkinliğinde yapılan açıklamayla beraber Türkiye'nin ilk uzay yolcuları belli oldu. Peki, uzaya ilk gidecek kişiler kimler? Detaylar haberimizde.

Türkiye'nin İlk Uzay Yolcuları Kim?

TRT Haber'deki habere göre Milli Uzay Program ıkapsamında Cumhuriyet'in 100. yılında uzaya yolculuk yapan Türk vatandaşları açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST etkinliğinde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek Alper Gezeravcı kardeşimiz, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızda önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotudur." "Yedek olarak seçilen Tuva Cihangir Atasever kardeşimiz de ROKETSAN'da uzay fırlatma sistemleri alanında çalışan bir sistem mühendisimiz. Her iki kardeşimizin görevlerini en güzel şekilde yerine getireceklerinden hiçbir şüphe duymuyorum. Rabbimden kendilerine muvaffakiyetler niyaz ediyorum"

İlk uzay görevine çıkacak kişilerin Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uzay yolcumuz bu görevde, ülkemizin kıymetli üniversite ve araştırma kurullarının hazırladığı 13 farklı deney gerçekleştirecek" dedi.

Yedek adayın da bir yörünge altı uçuşu gerçekleştirerek eğitimini pekiştireceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı, 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor. Vakit, geldi. Türkiye'nin gücünün ve kararlılığının sembolü olacak bayrağımızı uzayda gururla taşıyacak, uzay yolcularımızı tanıma vakti de geldi" şeklinde konuştu.