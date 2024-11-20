Türkiye'nin İlk Yerli Kuantum Bilgisayarı Yarın Kullanıma Açılıyor!

Geleceğin teknolojileri arasında gösterilen kuantum bilgisayarları ile ilgil sevindirici bir gelişme yaşandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) tarafından geliştirilen ilk yerli kuantum bilgisayarının yarın itibariyle faaliyete geçeceği açıklandı. Detaylar haberde.

Türkiye'nin İlk Kuantum Bilgisayarı, Büyük Ölçekli Deneysel Çalışmalarda Rol Oynayacak

Daha öncesinde Google, Microsoft ve IBM gibi teknoloji devlerinin geliştirdiği kuantum bilgisayar teknolojisi, çok yakında ülkemizde de kullanılmaya başlanacak. TOBB ETÜ'nün geliştirdiği ilk yerli kuantum bilgisayarı, yarın resmi olarak tanıtılıp kullanıma açılacak.

TOBB ETÜ, kuantum teknolojileri üzerine 2010 yılından beri sürdürdüğü çalışmalarıyla geliştirdiği Türkiye'nin ilk yerli kuantum bilgisayar modelini yarın düzenlecek tören ile birlikte faaliyete geçirecek. Yeni teknolojinin ismi ve özellikleri söz konusu törende açıklanacak. Henüz kübit sayısı ve işlem gücü gibi teknik özelliklerine hakim olamadığımız kuantum bilgisayarının sürekli geliştirmeye açık bir altyapıyla geliştirdiği bildiriliyor.

Sahip olduğu işlem gücüyle çözülmesi imkansız karmaşık hesaplamaları kolayca yapabilen kuantum bilgisayarları, büyük ölçekli bilimsel çalışmalarda araştırmacılara destek veriyor. Yerli kuantum bilgisayarının da benzer şekilde TOBB ETÜ bünyesindeki deneysel çalışmalarda kullanılacağı ön görülüyor.

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