Türkiye'nin İnsansız savaş Uçağı KIZILELMA İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

Savunma sanayisinde önde gelen firmalardan olan Baykar'ın geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA, geçtiğimiz günlerde önemli testlerden başarıyla geçmişti. Daha önceden yapılan açıklamalar çerçevesinde ilk uçuş için 2023 tarihi veriliyordu. Ancak çalışmalarını hızlandıran Baykar, ilk uçuşu 2022 yılına yetiştirmeyi başardı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağının ilk uçuş görüntülerine yer verdi.

Daha fazla yerde tutamadık uçtu!

Rabbimize şükürler olsun...#KIZILELMA ✈️🍎🚀



We could not keep it anymore on the ground. It flew! Thanks to our Lord. pic.twitter.com/kfQAoKzrKz