Türkiye'nin İnsansız savaş Uçağı KIZILELMA İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

Savunma sanayisinde önde gelen firmalardan olan Baykar'ın geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA, geçtiğimiz günlerde önemli testlerden başarıyla geçmişti. Daha önceden yapılan açıklamalar çerçevesinde ilk uçuş için 2023 tarihi veriliyordu. Ancak çalışmalarını hızlandıran Baykar, ilk uçuşu 2022 yılına yetiştirmeyi başardı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağının ilk uçuş görüntülerine yer verdi.

İşte KIZILELMA'nın İlk Uçuşu

Daha fazla yerde tutamadık uçtu!

Rabbimize şükürler olsun...#KIZILELMA ✈️🍎🚀



We could not keep it anymore on the ground. It flew! Thanks to our Lord. pic.twitter.com/kfQAoKzrKz — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 14, 2022

Geleceğin hava muharebesi konseptinde önemli rol taşıyan insansız hava araçları konusunda deneyimli bir firma haline gelen Baykar'ın önümüzdeki yıllarda KIZILELMA ile sahada yerini alması bekleniyor. Tamamıyla insansız bir şekilde uçabilme kabiliyetine sahip olan KIZILELMA; yüksek manevra imkanı, düşük radar kesiti ve güncel teknolojileriyle öne çıkıyor.

TCG Anadolu gemisi kısa pistlerden de kalkış yapabilen KIZILELMA'nın Türkiye ordusunda önemli bir yer edineceği düşünülüyor.

Kısa süreli yapılan uçuş sonrasında KIZILELMA için asıl önemli olan test uçuşunun 2023 yılında gerçekleştirileceği açıklandı.

KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı Özellikleri