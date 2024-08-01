Türkiye'de İnternet Abone Sayısı Rekor Kırdı: Ülke Nüfusunu Geçti!

Dijital dönüşümün lokomotifi olan internet, yüzyılın en büyük buluşlarından biri konumunda. Peki, Türkiye'de internet kullanımı ne durumda? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu kısa bir süre önce ülkemizde internet kullanımıyla ilgili kapsamlı bilgiler verdi.

Bakan Uraloğlu: Genişbant İnternet Abone Sayısı 94,2 Milyona Ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, BTK tarafından yayınlanan ve 2024'ün ilk çeyreğini ele alan Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu’nu değerlendirdi. Buna göre, 2024'ün başı itibarıyla mobil hat sayısının yaklaşık 93 milyona ve mobil abone yaygınlığının ise yaklaşık yüzde 108,8’e çıktığı belirtildi.

Uraloğlu, 74,4 milyonu mobil internet olmak üzere, toplam genişbant internet abone sayısının 85 milyondan fazla Türkiye nüfusunu yüzde 10 aşarak 94,2 milyona ulaştığını ifade etti. Öte yandan, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 civarında artışla 568 bin kilometre fiber altyapıya, fiber internet abone sayısında ise 7 milyona ulaştıklarını ifade etti.