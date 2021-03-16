Türkiye İnternet Hızında Dünyada Kaçıncı? Durum Pek İç Açıcı Değil

Türkiye internet hızında dünyada kaçıncı? Dünya genelinde internet hızı nasıl? En hızlı internet hangi ülkede? Günümüzde internet kesildiğinde 5 dakika bile zor geçirir olduk. İnternet hızları ise pek iç açıcı değil. Gelin açıklanan verilere göz atalım.

Türkiye İnternet Hızında Dünyada Kaçıncı?

Ajans Press’in, Speedtest verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 170 ülkenin sabit geniş bant internet hızları belli oldu. Böylelikle Türkiye’nin 30.51( Mbps) ile 103. Sıraya yerleştiği görüldü. En yüksek internet hızı 238.59 (Mbps) ile Singapur’da görülürken, ikinci sıraya 231.70 (Mbps) ile Hong Kong, üçüncü sıraya ise 217.70(Mbps) ile Tayland yerleştiği kaydedildi. En düşük internet hızı ile listenin son sırasında yer alan ülke 2.77 (Mbps) ile Türkmenistan’da olarak saptandı.

Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl internet ile alakalı basına 164 bin 883 haber yansıdığı tespit edildi. Sadece internet hızı ile ilgili çıkan haber sayısı ise 3 bin 902 olarak saptandı. Pandemi dönemi ile birlikte hayatımıza giren uzaktan eğitim modeli internetin önemini arttırırken, home office çalışma sistemiyle daha da kıymetli bir hale geldi.

Ülkemizde de çoğu şey online şekilde devam ederken, geçen yıl 5G’nin basında konuşulma sayısı 7 bin 964 haber oldu. Sosyal medyada ülkemizde en fazla kullanılan mecralar arasında yer alırken, 205 bin 878 haberle gündemde yer almayı başardı.

Ülkemizde Fiber internet için çalışmalar sürdürülüyor ancak fiber internet altyapısı henüz tam olarak yaygın değil. Fiber internete dönüşüm tüm hızıyla sürmekte.

Türkiye'deki internet altyapısından hemen hemen hepimiz şikayet ediyoruz. Günümüzde (2021 yılında) halen ADSL internet altyapısı ile 4 MBPS internet hızına sahip olan kullanıcılar bulunuyor. Kullanıcılar sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda da internet hızlarından sürekli yakınmakta. Altyapı olmayan evlerin olduğu da sosyal medyada paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor.

Umarım en kısa sürede daha yüksek internet hızlarına kavuşuruz.

Sizlerde durum nedir? İnternet hızınız kaç MBPS? Aldığınız internet hızından memnun musunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!