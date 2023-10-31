Türkiye İş Bankası ile Getir Ortak Oluyor: 50 Milyon Dolarlık Birliktelik!

Türkiye İş Bankası, "Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ve Servis Modeli Bankacılığı Yönetmeliği" kapsamında GetirFinans ile iş ortaklığı kuruyor. GetirFinanas'ın servis bankası olarak faaliyete geçmesi için 50 milyon dolarlık yatırım yapıldı.

Yüzde 20 Ortaklık!

2015 yılında kurulan ve hızlı teslimat alanındaki başarısını kanıtlayan Getir, servis bankacılığı alanında faaliyet göstermek için GetirFinans'ı hayata geçiriyor. Resmî kurumlardan çeşitli izin ve onayları almayı bekleyen şirket, İş Bankası ile ortaklık kurdu.

Türkiye İş Bankası, GetirFinans’a 50 milyon dolar yatırım yaparak şirkete yüzde 20 ortak oldu. GetirFinans, İş Bankası'ndan aldığı bu ilk yatırım ile değerlemesini 250 milyon dolara çıkardı.

GetirFinans, bu ortaklık sayesinde servis bankacılığı alanında hizmet verebilmek için İş Bankası'nın altaypısından faydalanacak.

Getir kurucusu Nazım Salur ortaklık ile ilgili şunları söyledi:

“2015’te dakikalar içinde teslimat modeli ile başlayan Getir yolculuğumuza, kullanıcılarımızın farklı ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerimizi çeşitlendirerek devam ettik. Yakın gelecekte de bu hizmetlerimize GetirFinans ile finansal ürünleri ekleyerek, dijital ürün ve uygulamalara yatkın tüm kullanıcılar için yeni bir mobil bankacılık deneyimi sunmayı hedefliyoruz. 100. yaşını kutlamak üzere olan İş Bankası’nın hem kullanıcılarımıza hem de finans sektörüne değer katmasını hedeflediğimiz GetirFinans’a ortak olma kararından büyük memnuniyet duyuyoruz”

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ise yatırımı şu şekilde değerlendirdi:

“Ülkemizde bankacılığın dijitalleşmesi ve teknolojik yenilik anlamında pek çok ilki hayata geçiren İş Bankası 100. yaşına da büyük bir heyecan ve coşkuyla giriyor. Geleceğin bankacılığı vizyonumuz kapsamında bir yandan müşterilerimize kendi dijital kanallarımızda en iyi deneyimi yaşatırken, diğer yandan platform bankacılığı ile müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını işlem yaptıkları platformda ve ihtiyaç anında aynı eşsiz deneyimi sunarak karşılamayı hedefliyoruz. İş Bankası Grubu olarak, ülkemizde dijitalleşmenin, girişimciliğin ve girişimlerin öncü bankası olma misyonumuz doğrultusunda, yeni bir girişim olarak doğan GetirFinans’a 50 milyon dolar yatırım yaparak stratejik iş ortaklığı yapma kararı aldık. 100. yılımızda Getir ile kuracağımız güçlü iş birliğinin, sektörümüze örnek olmasını ve devamının gelmesini diliyorum.”

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