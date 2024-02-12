Türkiye İşsizlik Rakamları Açıklandı: İstihdam Oranı Ne Kadar?

TÜİK Aralık 2023'e ait olan işgücü ve işsizlik oranlarını açıkladı. 2023'ün son ayında, 15 ve üzeri yaştaki kişiler arasında işsiz olanların sayısı, bir önceki aya oranla 12 bin kişi azaldı ve 3 milyon 98 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 azalarak %8.8 oldu.

İşsizlik oranlarının kadın ve erkekler özelinde dağılımı da paylaşıldı. Erkeklerde işsizlik oranı %7.1, kadınlarda ise %12.0 civarında olduğu tahmin edildi.

İşsizlik Oranı Detayları ve Haftalık Ortalama Çalışma Süresi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre istihdam edilen kişi sayısı 2023 Aralık ayından bir önceki aya oranla arttığı görülüyor. 399 bin kişi artış gösteren istihdam eden kişi sayısı 32 milyon 56 bin kişiye ulaştı.

Gerçekleşen istihdam oranı ise 0,6 artarak %48.8 oldu. Erkeklerde %66,1 olan istihdam oranı kadınlar %31,9 seviyesinde kaldı. İş gücüne bakacak olursak da Aralık ayından bir önceki aya oranla 387 bin kişi gibi bir artış olduğu açıklandı. 35 milyon 154 bin kişiye ulaşan işgücüne katılma oranı ise %53,5'e yükseldi.

15-24 yaş arasındaki genç nüfusta işsizlik oranının azalarak %15,5'e düştüğü kaydedildi. Erkeklerde %11,5 olan işsizlik oranı kadınlarda %22,8 civarında seyrediyor. Aynı zamanda mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış fiili çalışma süresi de Aralık ayında 43,7 saat olarak kaydedildi.